Universitario tendrá la difícil misión de sacar un resultado positivo en su visita a Sport Huancayo por la ida de las semifinales de la Liga 1. Los cremas llegan golpeados tras sufrir una humillante goleada por 4-1 ante el 'Rojo Matador' en la última fecha del Torneo Clausura y querrán cobrarse la revancha. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la primera baja sensible en el equipo de Fabián Bustos.

Universitario sufre su primera baja para partido ante Sport Huancayo por semifinales

Una de las principales dudas para el encuentro de este fin de semana era la de Horacio Calcaterra, quien se perdió el cierre del Clausura por un traumatismo en el tobillo derecho. Lamentablemente para los merengues, el futbolista tampoco podrá recuperarse a tiempo para el primer partido de las semifinales, según información del periodista Gustavo Peralta Coello.

" Calcaterra yo dudo que llegue, ya estando hoy jueves ha hecho un trabajo de campo muy lento, mínimo. Tal vez con buena suerte salga en lista o acompañe pero no lo veo arrancar. Fabián Bustos no arriesga y piensa más seguramente en el segundo partido , en el Monumental lo quiere tener bien. Murrugarra va a ser el titular", informó en el programa 'Modo Fútbol'.

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De esta forma, Calcaterra cuenta con posibilidades mínimas de llegar al partido frente a los huancaínos. Fabián Bustos optaría por no arriesgarlo para que llegue completamente recuperado al encuentro de vuelta en el Estadio Monumental. Todo haría indicar que el hombre de marca en la volante de la 'U' será Jorge Murrugarra, quien tampoco estuvo en el último partido por acumulación de amarillas.

Por otra parte, Peralta Coello informó que César Inga está apto para reaparecer en el conjunto estudiantil: "Inga ya trabajó el último miércoles con normalidad, todo ok. Venía trabajando bien, solo era un tema de tener más firmeza de que esté bien y entiendo que va por ese camino", sostuvo.

¿Cuándo juega Sport Huancayo vs. Universitario por la ida de las semifinales?

Vale precisar que el partido de ida entre Sport Huancayo y Universitario por la ida de las semifinales de la Liga 1 está programado para el domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.