La temporada se terminó para Cienciano y el cuadro cusqueño ya comenzó a prepararse para lo que será la Liga 1 y Copa Sudamericana 2027. En ese sentido, recientemente se confirmó que el ‘Papá’ llegó un acuerdo y firmó contrato con un tremendo futbolista que tuvo un exitoso paso por el Barcelona. Sin duda alguna, el mercado de fichajes en Perú comenzó con todo.

El cuadro imperial quiere mejorar su rendimiento en comparación con esta temporada, donde despertó la ilusión de sus hinchas en el ámbito internacional, pero a nivel local dejó mucho que desear. Para ello, la directiva ha comenzado a mover sus fichas y aseguró a uno de los jugadores más destacados que tuvo a lo largo de la última campaña: nos referimos a Kevin Becerra.

Resulta que, de acuerdo a información del periodista Gustavo Adrianzén en su cuenta oficial de ‘X’, el defensor de origen ecuatoriano, que llegó este 2026 al ‘Papá’, logró ampliar su vínculo contractual. “ Kevin Becerra ha cerrado su renovación con Cienciano. El defensa nunca estuvo cerca de firmar por otro club, siempre puso como primera opción renovar. Jugador pedido como prioridad por el DT ‘Pampa’ Biaggio” , indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Kevin Becerra seguirá en Cienciano.

Como se recuerda, en la última semana se rumoró que el central entró en los planes de Melgar de Arequipa para la próxima Liga 1; sin embargo, solo hubo un interés por parte del ‘Dominó’ y ambas partes nunca entraron en una negociación formal. Recordemos que el jugador extranjero culminaba su contrato en diciembre, por lo que si se iba a otro club era de forma totalmente libre.

Trayectoria de Kevin Becerra

Estos han sido sus clubes: