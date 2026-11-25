La definición entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo empieza a generar reacciones y una voz vinculada al entorno crema no se guardó nada al referirse al futuro del equipo. El exfutbolista Mauro Cantoro puso sobre la mesa una postura contundente respecto a una de las figuras más importantes del comando técnico: hablamos de Fabián Bustos, a quien le dejó un mensaje directo ante la posibilidad de que los cremas queden eliminados.

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Mauro Cantoro envió mensaje a Fabián Bustos

Durante la emisión del programa 'Desmarcados', Cantoro planteó que el técnico debe asumir las consecuencias de una eventual eliminación. "Si Fabián Bustos se queda en el camino contra Huancayo, él mismo debería poner su cargo a disposición porque no cumpliría el objetivo con el club y lo estaría eliminando un equipo inferior a la 'U'", expresó el exdelantero.

El exjugador también recordó que la llegada de Bustos generó expectativa por lo que había mostrado durante su primer ciclo en Universitario. Para Cantoro, ese antecedente elevó las exigencias sobre el entrenador en esta etapa.

Mauro Cantoro envió fuerte mensaje para Fabián Bustos. Foto: composición Líbero/Denganche

De esta manera, Mauro Cantoro expresó su postura sobre el próximo encuentro que tendrá la 'U' señalando que si el equipo no le gana al Rojo Matador, Fabián Bustos debería poner su continuidad a disposición del club.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo este domingo 29 de noviembre por la semifinal de ida de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo, mientras que la transmisión estará a cargo de L1 MAX.