Daniel Porozo es uno de los grandes responsables de que Sport Huancayo consiga el Torneo Clausura y haya clasificado a las semifinales por el título nacional. El delantero de 29 años llegó al Rojo Matador para la segunda parte de la Liga 1 2026 y en 17 encuentros jugados, logró convertir seis goles y fue una de las grandes figuras del cuadro huancaíno.

Tras su buen nivel en el fútbol peruano, Porozo ha empezado a despertar el interés de varios clubes del exterior y de la capital, entre ellos Universitario de Deportes y Alianza Lima. No obstante, el propio futbolista ecuatoriano confesó que si bien está enfocado en renovar con Sport Huancayo, sí le gustaría compartir equipo con la 'Culebra' Eryc Castillo.

“Como lo he dicho, yo firmé acá hasta fin de temporada, pero estamos ahí en conversaciones acá con el club y pues, bueno, esperemos que se tome la mejor decisión y pues bueno, si papá Dios me ha tenido destinado a estar aquí, estaré muy orgulloso porque igual el club me ha abierto las puertas y me ha tratado muy bien la verdad. Que sea lo que Dios quiera”, empezó declarando Daniel Porozo al canal 'Modo fútbol' sobre su futuro.

Al ser consultado sobre si renovará con Sport Huancayo, Daniel Porozo confesó que le gustaría seguir en el cuadro huancaíno: “Sí, sí, me siento bien y si se da la oportunidad de seguir en el Rojo Matador, no hay problema tampoco”.

Después, se refirió a los sondeos que ha venido teniendo por parte de otros clubes del exterior y de la capital. “Sí, pero le dije que lo maneje y que me deje estar enfocado en lo mío que es estar acá, pero bueno, prefiero estar mentalizado en esto que es lo más importante. Yo veo siempre el día a día y el día a día mío es esto”, expresó.

Finalmente, Daniel Porozo confesó con qué compatriota ecuatoriano le gustaría compartir equipo: “Me gustaría jugar con la Culebra Castillo o con Garcés (Carlos)”.