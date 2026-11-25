El mercado de fichajes en el Perú promete dar de qué hablar para la siguiente campaña y se conoció que un campeón de la Copa Sudamericana evalúa el fichaje de un ex Universitario para la próxima temporada. El equipo es Cienciano, que tiene un interés real en Carlos Cáceda y lo considera dentro de sus opciones para reforzar el arco, según información del periodista Rudy Estremadoyro desde la interna del club cusqueño.

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El portero, con pasado crema, también está en la órbita de otros conjuntos para la siguiente campaña. Entre los equipos que lo tendrían en la mira aparecen Juan Pablo II y un club de la capital cuya identidad aún no ha sido revelada.

Cienciano busca remecer el mercado fichando a Carlos Cáceda

Según explicó el periodista, Cienciano tendría un interés concreto en el arquero y estaría evaluando la posibilidad de sumarlo a sus filas. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado negociaciones avanzadas, una propuesta formal ni detalles sobre las condiciones de una posible operación.

"Desde la interna de Cienciano nos confirman que existe un interés real por Carlos Cáceda, quien está en carpeta del club cusqueño. Sin embargo, Juan Pablo II y un equipo de la capital también aparecen como posibles interesados en el arquero", explicó vía X.

Cienciano busca remecer el mercado fichando a Carlos Cáceda. Foto: X

Además de la institución imperial, Juan Pablo II y otro equipo limeño también figuran como posibles pretendientes. De esta manera, el exjugador de Melgar tiene la oportunidad de continuar su carrera en distintos clubes, por lo que deberá analizar cuidadosamente sus opciones.

Trayectoria de Carlos Cáceda