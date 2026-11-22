Sporting Cristal consiguió su clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y tendrá una nueva oportunidad de competir a nivel internacional. Sin embargo, el conjunto rimense todavía no tiene asegurada su presencia en la fase de grupos, por lo que primero deberá superar una instancia preliminar. En ese sentido, los dirigidos por Roberto Mosquera podrían encontrarse con rivales peruanos en su camino hacia el objetivo continental.

¿Qué equipos peruanos podrían ser rivales de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana 2027?

Tras confirmarse los cupos internacionales de la Liga 1, los cuatro representantes peruanos en la Copa Sudamericana serán Cristal, Deportivo Garcilaso, Cusco FC y Cienciano. De acuerdo con el nuevo formato de la CONMEBOL, los clubes de un mismo país se enfrentarán entre sí en una llave de ida y vuelta durante la fase preliminar. Por ello, el equipo celeste podría medirse ante cualquiera de los otros tres representantes nacionales.

De esta manera, el cuadro bajopontino tendrá que superar una eliminatoria para conseguir su boleto a la siguiente instancia. A diferencia de las ediciones anteriores, esta vez no habrá un único partido para definir la clasificación, sino dos encuentros, uno en condición de local y otro de visitante. Los dos equipos peruanos que consigan superar sus respectivas llaves accederán directamente a la fase de grupos.

Posibles rivales de Sporting Cristal en la Copa Sudamericana. Foto: composición Líbero/IG

¿A qué equipos podría enfrentar Sporting Cristal si clasifica a la fase de grupos?

En caso de que Sporting Cristal consiga superar la fase preliminar, accederá a la fase de grupos, donde podría medirse ante clubes de diferentes países de Sudamérica. Entre los equipos clasificados figuran representantes de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Algunos de ellos son Vélez Sarsfield, River Plate, Lanús, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Instituto de Córdoba, Libertad, Guayaquil City, Montevideo Wanderers, Academia Puerto Cabello, Portuguesa, Universidad Central y Estudiantes de Mérida. A estos conjuntos también podrían sumarse los cuatro clubes que sean eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores. Sin embargo, los enfrentamientos dependerán del sorteo de la CONMEBOL y de la definición de los torneos locales.