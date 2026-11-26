Sport Huancayo recibe alarmante noticia previo al partido contra Universitario por semifinales: "Sanción"
El 'Rojo Matador' recibió una noticia inesperada antes de afrontar la decisiva llave ante los cremas.
Sport Huancayo recibirá a Universitario por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El 'Rojo Matador' buscará repetir la gran actuación que tuvo en la última fecha del Torneo Clausura, donde goleó 4-1 a los cremas, resultado que les permitió conquistar el segundo certamen del año. No obstante, en las últimas horas, los huancaínos recibieron una alarmante noticia a pocos días de la revancha contra los merengues.
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Sport Huancayo recibe alarmante noticia previo al partido contra Universitario
Como se recuerda, el club habilitó la tribuna de oriente para su último duelo ante los merengues pese a no contar con las garantías de seguridad. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta Coello informó que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) impuso una sanción económica al club por tal accionar, la cual ya habría sido pagada.
Asimismo, el citado comunicador indicó que desde la directiva huancaína buscarían obtener las garantías para aperturar la tribuna en cuestión y tener la mayor cantidad posible de hinchada local ante los dirigidos por el profesor Fabián Bustos.
“El IPD le impuso una multa económica al club Sport Huancayo por utilizar la tribuna oriente el último domingo. La sanción ya fue pagada. Pese a ello, desde el “Rojo Matador” señalan que buscan habilitar nuevamente dicho sector. Por otro lado, DISEDE debería emitir hoy las garantías para el partido. Sin embargo, hasta ayer se mantenía firme la postura de autorizar únicamente el uso de la tribuna occidente”, publicó en su cuenta de X.
IPD multó a Sport Huncayo previo al partido contra la 'U'
De esta manera, Sport Huancayo deberá asumir la multa económica impuesta por el IPD tras utilizar la tribuna oriente sin contar con las garantías de seguridad correspondientes. Pese a que el club ya cumplió con el pago todavía busca habilitar dicho sector para el próximo encuentro ante Universitario.
Universitario vs Sport Huancayo: fechas y horarios confirmados de las semifinales
- Sport Huancayo vs Universitario: 29/11/26 / 3.00 p. m. / Estadio IPD de Huancayo / Partido de ida.
- Universitario vs Sport Huancayo: 4/12/26 / 8.30 p. m. / Estadio Monumental de Ate / Partido de vuelta.
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