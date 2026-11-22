La temporada 2027 de la Liga 1 tendrá a varios representantes peruanos en los torneos internacionales más importantes de Sudamérica. Tras cumplir sus respectivos objetivos en el campeonato nacional en 2026, diferentes equipos consiguieron asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, competencias en las que buscarán dejar en alto el nombre del fútbol peruano.

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Clasificados peruanos a la Copa Libertadores 2027

En la Copa Libertadores 2027, los clubes clasificados son Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Huancayo y FBC Melgar. Los cuatro equipos tendrán la oportunidad de medirse ante importantes instituciones del continente y buscarán realizar una buena campaña en el certamen más prestigioso de clubes de Sudamérica.

Universitario, Sport Huancayo, Alianza Lima y FBC Melgar clasificaron a la Copa Libertadores 2027

Alianza Lima aseguró su clasificación como Perú 1 y disputará la fase de grupos

Universitario y Sport Huancayo disputarán las semifinales de la Liga 1 2026 para definir quién ocupará el puesto de Perú 2 para acceder a la fase de grupos y el de Perú 3 para avanzar a la fase 2.

Melgar representará a Perú como cuarto clasificado y comenzará desde la fase 1

Clasificados peruanos a la Copa Sudamericana 2027

Sporting Cristal, Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso clasificaron a la Copa Sudamericana 2027

Por su parte, la Copa Sudamericana 2027 contará con cuatro representantes peruanos: Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Cusco FC y Cienciano. Estos equipos tendrán la oportunidad de competir en el segundo torneo más importante de clubes del continente y buscarán avanzar de ronda para dejar en alto el nombre del fútbol peruano.

De esta manera, la Liga 1 tendrá una importante representación en los torneos Conmebol durante el 2027. Ahora, los clubes clasificados deberán enfocarse en la planificación de sus planteles y reforzarse de la mejor manera para afrontar un exigente calendario, con el objetivo de ser competitivos y avanzar de fase en sus respectivas competiciones.