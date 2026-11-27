Sporting Cristal ha tenido en sus filas a importantes jugadores a lo largo de su historia. Muchos terminaron marchándose sin pena ni gloria, pero otros dejaron una huella imborrable conquistando títulos. Este fue el caso de Patricio Álvarez, quien terminó dejando el club y ahora acaba de llegar a un acuerdo con un importante club para disputar la Liga 1 2027.

Patricio Álvarez, ex Sporting Cristal, firma por club campeón peruano

El arquero nacional ha sido uno de los jugadores más destacados en esta temporada, donde defendió la portería de Atlético Grau y fue una pieza esencial para evitar que el club caiga en puestos de descenso. Por ello, no es de extrañar que otros clubes hayan mostrado interés en su fichaje.

Sin embargo, el periodista Ernesto Macedo reveló que Patricio Álvarez, ex Sporting Cristal, ha decidido renovar su vínculo contractual con el ‘Patrimonio de Piura’ para mantenerse en sus filas para la siguiente temporada.

Patricio Álvarez renovó contrato con Atlético Grau para 2027

“ El arquero nacional Patricio Álvarez renovó en Atlético Grau, por lo que afrontará la Liga 1 2027 ”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, los ‘Albos’ mantendrán en su plantel a una de sus principales figuras en busca de lograr un objetivo mayor en la Liga 1 2027. Además, evitará que uno de los porteros más destacados del fútbol peruano firme por un club rival.

¿Cómo le fue a Patricio Álvarez en Sporting Cristal?

Patricio Álvarez llegó a las filas de Sporting Cristal en la temporada 2018, donde logró una importante regularidad siendo considerado como el portero principal del equipo y una pieza esencial en la obtención del título nacional en dicho año. Con los cerveceros, disputó 85 partidos, donde dejó su valla invicta en 37 oportunidades.

Trayectoria de Patricio Álvarez