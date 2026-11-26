¡Grandes oportunidades! Todos los años, el viernes posterior al Día de Acción de Gracias se conmemora el Black Friday (Viernes negro). En esta ocasión, se celebrará el 27 de noviembre.

Supermercados y tiendas se alistan para ofrecer sus mejores promociones, y algunas de ellas abrirán sus puertas desde muy temprano para que sus clientes puedan aprovechar los descuentos. Conoce aquí los horarios de los establecimientos más populares y más.

Black Friday 2026: horario de tiendas Walmart, Target, Macy’s y más

Si bien la mayoría de los establecimientos comerciales y supermercados de Estados Unidos permanecen cerrados durante el Día de Acción de Gracias, estos negocios reabren sus puertas el viernes 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. A continuación, sus horarios de atención.

Walmart : para el Black Friday, programado para el 27 de noviembre, la empresa abrirá a las 6:00 a. m. y cerrará sus tiendas a las 11:00 p. m.

: para el Black Friday, programado para el 27 de noviembre, la empresa abrirá a las 6:00 a. m. y cerrará sus tiendas a las 11:00 p. m. Target : los locales abrirán el 27 de noviembre a las 6:00 a. m., aunque el horario de cierre puede variar según la ubicación.

: los locales abrirán el 27 de noviembre a las 6:00 a. m., aunque el horario de cierre puede variar según la ubicación. Costco : reanudará su horario habitual el 27 de noviembre tras cerrar por el Día de Acción de Gracias. Se recomienda utilizar el localizador de tiendas de Costco para confirmar el horario específico de cada ubicación.

: reanudará su horario habitual el 27 de noviembre tras cerrar por el Día de Acción de Gracias. Se recomienda utilizar el localizador de tiendas de Costco para confirmar el horario específico de cada ubicación. Sam’s Club : se espera que opere en horarios regulares, abriendo a las 9:00 a. m. o 10:00 a. m. para todos los compradores, mientras que los miembros Plus podrán ingresar a partir de las 8:00 a. m.

: se espera que opere en horarios regulares, abriendo a las 9:00 a. m. o 10:00 a. m. para todos los compradores, mientras que los miembros Plus podrán ingresar a partir de las 8:00 a. m. Best Buy y Macy’s abrirán sus puertas a las 6:00 a. m. el día del Black Friday, con Best Buy cerrando a las 10:00 p. m. y Macy’s extendiendo su horario hasta las 11:00 p. m., respectivamente.

Horarios de apertura de las cadenas más importantes en EE. UU. por el Black Friday

Entre las opciones disponibles se encuentran las siguientes: