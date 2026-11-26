Carlos Desio recibió una dura noticia por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana. El entrenador argentino fue sancionado con una fecha de suspensión tras los incidentes registrados durante el partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys, correspondiente al Torneo Clausura 2026. Esta medida llega en medio de la planificación del conjunto rosado para afrontar una nueva temporada, en la que se prepara para celebrar su centenario institucional.

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Carlos Desio sufrió fuerte medida de la Comisión Disciplinaria de cara al centenario de Sport Boys

De acuerdo con la Resolución N.° 02 del Expediente L1.0-112-26, emitida el 18 de noviembre, el organismo disciplinario determinó suspender por una jornada a Carlos Alberto Desio por infringir los artículos 15, acápite 15.2, literal f), y 17, acápite 17.1, literal b), numeral iv), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

Carlos Desio sufrió una fecha de suspensión por la Comisión Disciplinaria

La sanción está relacionada con el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los oficiales del partido y las manifestaciones de desaprobación mediante palabras o acciones, así como las protestas o el desacato a las órdenes del árbitro u otro oficial. Estos comportamientos están contemplados dentro de las infracciones disciplinarias establecidas por la FPF.

Asimismo, la Comisión Disciplinaria advirtió al estratega que, en caso de reincidir en una conducta de la misma naturaleza o similar, se le aplicarán las disposiciones del artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario, con las consecuencias que correspondan.

La resolución fue firmada por Jesús Andrés Vega Gutiérrez, presidente de la Comisión Disciplinaria; Heli Lincoln Meza Rodil, vicepresidente; y Sergio Ordoñez Samamé, miembro del tribunal. De esta manera, Carlos Desio deberá cumplir una fecha de suspensión por la sanción impuesta tras el compromiso disputado el 4 de noviembre frente a Universitario de Deportes.