Uno de los futbolistas más conocidos de Perú en la última década es Pedro Aquino, volante que actualmente pertenece al Santos Laguna de la Liga MX, pero que no ha sumado minutos por su lesión desde que dejó Alianza Lima. En ese sentido, recientemente el mediocampista nacional acaba de ser captado en Colombia vistiendo una indumentaria sorpresiva.

El mundialista con la selección peruana no la pasó nada bien en su regreso a Perú, ya que su rendimiento no destacó y se vio mermado por las diversas fracturas que presentó. Por ello, los blanquiazules decidieron no continuar con su préstamo y se lo devolvieron al club de México. No obstante, ahora se encuentra en Colombia a poco de que comience el mercado de fichajes para el fútbol sudamericano en su versión 2027.

Resulta que, a través de su cuenta oficial de Instagram, Pedro Aquino reveló que se encuentra junto a su esposa en Cartagena de Indias, ciudad ubicada en la costa de Colombia. Aunque contrario a lo que muchos puedan pensar, no está definiendo su futuro profesional, sino disfrutando de las conocidas playas del territorio ‘cafetero’ . El ex Alianza Lima subió una imagen vistiendo ropa de verano, algo inusual para los hinchas que suelen verlo con camiseta de su club.

Pedro Aquino en Colombia.

De esta forma, se confirma que el volante, sumamente querido en Sporting Cristal, todavía no tiene definido dónde jugará la próxima temporada. Eso sí, es importante recordar que aún tiene contrato con el Santos Laguna de México, aunque no parece que el cuadro azteca tenga intenciones de utilizarlo a lo largo del año entrante.

Trayectoria de Pedro Aquino