Santos Laguna tomó drástica medida con Pedro Aquino tras su rendimiento: "Rescindió..."

Pedro Aquino pasó a condición de agente libre después de la decisión drástica que Santos Laguna adoptó respecto de su futuro. Tras concluir su préstamo con Alianza Lima, el mediocampista peruano recibió una noticia inesperada desde México, donde el club resolvió dar por terminado de forma anticipada su vínculo contractual.

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Pedro Aquino recibió fuerte medida de Santos Laguna tras bajo rendimiento

Aunque su vínculo con Santos Laguna estaba vigente hasta agosto de 2027, la directiva de los 'Guerreros' decidió dar por terminado el acuerdo a causa del rendimiento irregular que Aquino exhibió en las últimas temporadas.

La información fue revelada por el periodista argentino César Luis Merlo, quien aseguró que la rescisión ya fue firmada por ambas partes y únicamente resta que el club mexicano haga oficial la decisión.

Santos Laguna dejó libre a Pedro Aquino tras rescindirle contrato

"Santos Laguna le rescindió contrato al peruano Pedro Aquino. La directiva tomó la decisión de cortar el vínculo que vencía en agosto de 2027. Ya está todo firmado y falta que sea oficial", informó.

¿Cuál es el futuro de Pedro Aquino en el fútbol?

Con este escenario, el exfutbolista de Sporting Cristal y Alianza Lima pasa a convertirse en agente libre, por lo que tendrá la posibilidad de negociar sin restricciones con cualquier club, ya sea del fútbol peruano o del extranjero, de cara al segundo semestre de la temporada.

Mientras define cuál será el próximo destino de su carrera, Pedro Aquino permanece en Estados Unidos tras culminar su préstamo con Alianza Lima. Ahora, con el pase en su poder, el volante de la selección peruana evaluará las ofertas que reciba para volver a la actividad en los próximos meses.