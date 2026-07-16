0
EN VIVO
Boca vs Sarmiento por Copa Argentina
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Santos Laguna tomó drástica medida con Pedro Aquino tras su rendimiento: "Rescindió..."

Pedro Aquino recibió una dura medida de Santos Laguna de México tras su discreto rendimiento en Alianza Lima.

Luis Blancas
Pedro Aquino recibió fuerte medida de Santos Laguna tras bajo rendimiento
Pedro Aquino recibió fuerte medida de Santos Laguna tras bajo rendimiento | Foto: Difusión
COMPARTIR

Pedro Aquino pasó a condición de agente libre después de la decisión drástica que Santos Laguna adoptó respecto de su futuro. Tras concluir su préstamo con Alianza Lima, el mediocampista peruano recibió una noticia inesperada desde México, donde el club resolvió dar por terminado de forma anticipada su vínculo contractual.

Vozinha suena fuerte para firmar por histórico club de Sudamérica.

PUEDES VER: Vozinha a un paso de llegar a histórico club de Sudamérica tras brillar con Cabo Verde en el Mundial 2026

Pedro Aquino recibió fuerte medida de Santos Laguna tras bajo rendimiento

Aunque su vínculo con Santos Laguna estaba vigente hasta agosto de 2027, la directiva de los 'Guerreros' decidió dar por terminado el acuerdo a causa del rendimiento irregular que Aquino exhibió en las últimas temporadas.

La información fue revelada por el periodista argentino César Luis Merlo, quien aseguró que la rescisión ya fue firmada por ambas partes y únicamente resta que el club mexicano haga oficial la decisión.

Santos Laguna dejó libre a Pedro Aquino tras rescindirle contrato

Santos Laguna dejó libre a Pedro Aquino tras rescindirle contrato

"Santos Laguna le rescindió contrato al peruano Pedro Aquino. La directiva tomó la decisión de cortar el vínculo que vencía en agosto de 2027. Ya está todo firmado y falta que sea oficial", informó.

¿Cuál es el futuro de Pedro Aquino en el fútbol?

Con este escenario, el exfutbolista de Sporting Cristal y Alianza Lima pasa a convertirse en agente libre, por lo que tendrá la posibilidad de negociar sin restricciones con cualquier club, ya sea del fútbol peruano o del extranjero, de cara al segundo semestre de la temporada.

Mientras define cuál será el próximo destino de su carrera, Pedro Aquino permanece en Estados Unidos tras culminar su préstamo con Alianza Lima. Ahora, con el pase en su poder, el volante de la selección peruana evaluará las ofertas que reciba para volver a la actividad en los próximos meses.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Revelan lo que Lionel Messi y Jude Bellingham se dijeron en tenso cruce durante el Argentina vs Inglaterra

  2. Boca Juniors vs. Sarmiento EN VIVO vía TyC Sports por la Copa Argentina

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano