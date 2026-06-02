Con Pedro Aquino: El otro seleccionado peruano que se despidió de Alianza Lima: "Gracias"

Alianza Lima avanza con firmeza en sus fichajes y también en sus salidas de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, un futbolista que también jugó en la selección peruana se sumó a Pedro Aquino y se despidió del club blanquiazul tras el término del Apertura: estamos hablando de Carlos Gómez.

Junto a Pedro Aquino: el otro futbolista de la selección peruana que se despidió de Alianza Lima

Gómez utilizó sus redes sociales para dedicarle un agradecimiento especial a Alianza tras su paso por las divisiones menores y el equipo principal blanquiazul, luego de llegar a un acuerdo con FC Cajamarca para el Clausura 2026.

“Gracias” y, acompañado de una foto con los colores blanquiazules, el defensor peruano de 21 años le dice adiós al club que lo acogió desde 2021, cuando llegó al cuadro íntimo como futbolista juvenil.

Carlos Gómez se despidió de Alianza Lima

Ahora, es importante mencionar que el pase de Carlos Gómez pertenecía a Alianza Lima; sin embargo, en 2026 jugó a préstamo en FC Cajamarca durante el Torneo Apertura. Para el Clausura, el futbolista decidió rescindir su contrato para firmar por el conjunto cajamarquino hasta diciembre del presente año.

¿Cómo le fue a Carlos Gómez en Alianza Lima?

Gómez es un defensor polifuncional que se desempeña por la zona derecha tanto como lateral como extremo, por lo que su rendimiento en Alianza fue prometedor. Desde las divisiones menores, fue escalando hasta formar parte de la reserva en 2022. Luego, tras un gran paso, fue prestado a Cruzeiro de Brasil para volver en 2024. Tras una destacada actuación, fue promovido al primer equipo en 2025, donde solo jugó tres partidos durante el Apertura de esa temporada.

Carlos Gómez no seguirá siendo jugador de Alianza Lima y sumó a Pedro Aquino

Carlos Gómez jugó en la selección peruana

Carlos Gómez fue convocado por la selección peruana Sub-20 y disputó un total de cinco partidos ante Chile, Costa Rica y Colombia. Si bien es cierto, su última convocatoria a la Bicolor fue en 2024, el defensor es joven y tiene grandes opciones de volver a ser llamado si destaca en su nuevo club, FC Cajamarca.