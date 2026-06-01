Alianza Lima se encuentra analizando los próximos fichajes para reforzar el plantel y de la misma forma se anuncian salidas de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, se dio a conocer que un futbolista del club blanquiazul se despidió del club para firmar por FC Cajamarca: estamos hablando de Carlos Gómez.

Futbolista se fue de Alianza Lima para firmar por FC Cajamarca de cara al Torneo Clausura

Según reveló el periodista Gerson Cuba, Gómez pasó de Alianza a FC Cajamarca de forma definitiva hasta diciembre del 2026, por lo que ahora disputará el Clausura con la camiseta cajamarquina.

El lateral izquierdo de 21 años tenía un vínculo de préstamo, sin embargo, rescindió su contrato con el club blanquiazul previo al fin del Torneo Apertura para firmar con el ahora exequipo de Hernán Barcos.

Carlos Gómez se irá de forma definitiva de Alianza Lima para jugar en FC Cajamarca el Torneo Clausura 2026

“Carlos Gómez rescindió hace algunos meses su vínculo con Alianza Lima. Actualmente, su contrato con FC Cajamarca se extiende hasta finales de año. Recordemos que, en un inicio, su llegada al club fue mediante un préstamo por seis meses”, afirmó.

Carlos Gómez en Alianza Lima

Cabe mencionar que Carlos Gómez comenzó en las divisiones menores de Alianza Lima, por lo que pasó de la cantera al primer equipo. El defensor logró su ansiado debut con el club blanquiazul en la temporada 2025, en la que jugó tres partidos por el Torneo Apertura.

¿Cómo le va a Carlos Gómez en FC Cajamarca?

Gómez dejó Alianza para jugar en FC Cajamarca a inicios de 2026 y desde entonces ha disputado 11 de 17 partidos posibles en el Torneo Apertura. Ahora, como jugador del club cajamarquino, el lateral izquierdo espera más oportunidades para seguir contribuyendo con el objetivo de alcanzar cupos a torneos internacionales y alejarse de la zona de descenso de la Liga 1.