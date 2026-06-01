Alianza Lima comenzó a planificar el segundo semestre de la temporada. Tras conquistar el Torneo Apertura, la dirección deportiva y el comando técnico encabezado por Pablo Guede trabajan en la conformación del plantel que afrontará el Clausura con el objetivo de alcanzar el título nacional.

Uno de los principales objetivos en Matute es sumar un mediocampista extranjero. Para ello, el club analiza liberar un cupo en la plantilla y baraja distintas alternativas de salida dentro del actual plantel.

Además, en los próximos días se definirán préstamos y posibles transferencias de futbolistas que buscan mayor continuidad de cara a la segunda parte del año.

¿Qué extranjero podría dejar Alianza Lima?

Uno de los nombres que aparece en la lista es Guillermo Viscarra. El arquero boliviano perdió terreno en la lucha por la titularidad luego de que Alejandro Duarte se adueñara del puesto y considera la posibilidad de cambiar de equipo para tener más minutos.

En Matute escuchan ofertas por el guardameta, quien mantiene contrato hasta finales de 2026. Si bien ya llegaron algunas propuestas, ninguna terminó por convencer al jugador.

La postura de Alianza Lima es encontrar una operación que beneficie tanto al club como al futbolista. Mientras tanto, Viscarra continúa en el plantel a la espera de una definición sobre su futuro para el Torneo Clausura.