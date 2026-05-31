Paolo Guerrero confesó que Pablo Guede lo amarró con una cuerda: "Tiene mucha..."

Alianza Lima salió campeón del Torneo Apertura y es candidato a llevarse el título de la Liga 1 2026. Bajo esa premisa, L1 MAX decidió entrevistar a Paolo Guerrero, una de las figuras del club, y el delantero peruano impactó al revelar que en una ocasión fue amarrado con una cuerda por Pablo Guede.

El director técnico argentino llegó esta temporada a Matute, pero en un inicio fue muy criticado por la hinchada debido a la prematura eliminación de la Copa Libertadores 2026. No obstante, la situación ha cambiado y ahora es muy querido por los aficionados de La Victoria.

En esa línea, algo que pocos saben es cómo trabaja en la interna Pablo Guede, y ahora Paolo Guerrero sorprendió contando sin filtro una anécdota de todo el plantel y el comando técnico. Resulta que tanto él como todos sus compañeros fueron atados para mejorar su rendimiento.

"Guede tiene mucha pasión. Él se crea los trabajos en los errores que le ve al adversario y cómo hacer la presión. Una vez nos amarró con cuerdas para hacer bien la presión", indicó el 'Depredador', revelando así los métodos del DT de Alianza Lima para poder sacar al club campeón de la Liga 1.

Paolo Guerrero reveló cómo se siente

El delantero contó que estar en Matute es diferente a otros clubes por un fuerte motivo. "Siento más estrés, porque hay una responsabilidad. Quiero salir campeón. Soy hincha del equipo. No soy hincha de los equipos donde he estado. Yo solo soy hincha de Alianza Lima", precisó.