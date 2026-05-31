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Alexander Robertson recibió mala noticia en Australia luego de decirle no a la selección peruana
Alexander Robertson quien decidió jugar por la selección de Australia recibió una mala noticia luego de decirlo no a Perú de cara al Mundial 2026.
La selección peruana y Australia tenían dentro de sus posibilidades convocar a Alexander Robertson como parte de su equipo; sin embargo, el futbolista decidió representar al país oceánico y descartó por completo al Perú. Tras ello, se dio a conocer una mala noticia para el volante.
La mala noticia que recibió Alexander Robertson en Australia luego de decirle no a la selección peruana
El entrenador de la selección australiana, Tony Popovic, dio a conocer su lista de convocados para disputar el Mundial 2026 en el Grupo D ante Turquía, Estados Unidos y Paraguay.
Dentro de la nómina de 26 mundialistas, decidieron no llamar a Alexander Robertson, quien disputó partidos oficiales con el país australiano y, de esa forma, le dijo un no rotundo a Perú.
Ahora, el volante tuvo la mala fortuna de que el técnico del país que eligió representar no lo convocara a la lista final para disputar la Copa del Mundo 2026, organizada en Centroamérica.
Alexander Robertson decidió representar a Australia por encima de la selección peruana
Lista de convocados de Australia para el Mundial 2026
Porteros
- Patrick Beach (Melbourne City)
- Paul Izzo (Randers FC)
- Mathew Ryan (Levante UD)
Defensas
- Aziz Behich (Melbourne City)
- Jordon Bos (Feyenoord)
- Cameron Burgess (Swansea City)
- Alessandro Circati (Parma Calcio 1913)
- Milos Degenek (Apoel FC)
- Jason Geria (Albirex Niigata)
- Lucas Herrington (Colorado Rapids)
- Jacob Italiano (Grazer AK)
- Harry Souttar (Leicester City)
- Kai Trewin (New York City)
Mediocampistas
- Cameron Devlin (Hearts)
- Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
- Jackson Irvine (St Pauli)
- Connor Metcalfe (St Pauli)
- Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
- Aiden O’Neill (New York City)
Delanteros
- Nestory Irankunda (Watford)
- Mathew Leckie (Melbourne City)
- Awer Mabil (CD Castellón)
- Mohamed Toure (Norwich City)
- Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
- Cristian Volpato (Sassuolo)
- Tete Yengi (Machida Zelvia)
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