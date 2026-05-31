La selección peruana y Australia tenían dentro de sus posibilidades convocar a Alexander Robertson como parte de su equipo; sin embargo, el futbolista decidió representar al país oceánico y descartó por completo al Perú. Tras ello, se dio a conocer una mala noticia para el volante.

La mala noticia que recibió Alexander Robertson en Australia luego de decirle no a la selección peruana

El entrenador de la selección australiana, Tony Popovic, dio a conocer su lista de convocados para disputar el Mundial 2026 en el Grupo D ante Turquía, Estados Unidos y Paraguay.

Dentro de la nómina de 26 mundialistas, decidieron no llamar a Alexander Robertson, quien disputó partidos oficiales con el país australiano y, de esa forma, le dijo un no rotundo a Perú.

Ahora, el volante tuvo la mala fortuna de que el técnico del país que eligió representar no lo convocara a la lista final para disputar la Copa del Mundo 2026, organizada en Centroamérica.

Alexander Robertson decidió representar a Australia por encima de la selección peruana

Lista de convocados de Australia para el Mundial 2026

Porteros

Patrick Beach (Melbourne City)

Paul Izzo (Randers FC)

Mathew Ryan (Levante UD)

Defensas

Aziz Behich (Melbourne City)

Jordon Bos (Feyenoord)

Cameron Burgess (Swansea City)

Alessandro Circati (Parma Calcio 1913)

Milos Degenek (Apoel FC)

Jason Geria (Albirex Niigata)

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Jacob Italiano (Grazer AK)

Harry Souttar (Leicester City)

Kai Trewin (New York City)

Mediocampistas

Cameron Devlin (Hearts)

Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)

Jackson Irvine (St Pauli)

Connor Metcalfe (St Pauli)

Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Aiden O’Neill (New York City)

Delanteros