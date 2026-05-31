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Alexander Robertson recibió mala noticia en Australia luego de decirle no a la selección peruana

Alexander Robertson quien decidió jugar por la selección de Australia recibió una mala noticia luego de decirlo no a Perú de cara al Mundial 2026.

Luis Blancas
La mala noticia que recibió Alexander Robertson en Australia luego de decirle no a la selección peruana
La mala noticia que recibió Alexander Robertson en Australia luego de decirle no a la selección peruana | Composición: Líbero
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La selección peruana y Australia tenían dentro de sus posibilidades convocar a Alexander Robertson como parte de su equipo; sin embargo, el futbolista decidió representar al país oceánico y descartó por completo al Perú. Tras ello, se dio a conocer una mala noticia para el volante.

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La mala noticia que recibió Alexander Robertson en Australia luego de decirle no a la selección peruana

El entrenador de la selección australiana, Tony Popovic, dio a conocer su lista de convocados para disputar el Mundial 2026 en el Grupo D ante Turquía, Estados Unidos y Paraguay.

Dentro de la nómina de 26 mundialistas, decidieron no llamar a Alexander Robertson, quien disputó partidos oficiales con el país australiano y, de esa forma, le dijo un no rotundo a Perú.

Ahora, el volante tuvo la mala fortuna de que el técnico del país que eligió representar no lo convocara a la lista final para disputar la Copa del Mundo 2026, organizada en Centroamérica.

Alexander Robertson decidió representar a Australia por encima de la selección peruana

Alexander Robertson decidió representar a Australia por encima de la selección peruana

Lista de convocados de Australia para el Mundial 2026

Porteros

  • Patrick Beach (Melbourne City)
  • Paul Izzo (Randers FC)
  • Mathew Ryan (Levante UD)

Defensas

  • Aziz Behich (Melbourne City)
  • Jordon Bos (Feyenoord)
  • Cameron Burgess (Swansea City)
  • Alessandro Circati (Parma Calcio 1913)
  • Milos Degenek (Apoel FC)
  • Jason Geria (Albirex Niigata)
  • Lucas Herrington (Colorado Rapids)
  • Jacob Italiano (Grazer AK)
  • Harry Souttar (Leicester City)
  • Kai Trewin (New York City)

Mediocampistas

  • Cameron Devlin (Hearts)
  • Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
  • Jackson Irvine (St Pauli)
  • Connor Metcalfe (St Pauli)
  • Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
  • Aiden O’Neill (New York City)

Delanteros

  • Nestory Irankunda (Watford)
  • Mathew Leckie (Melbourne City)
  • Awer Mabil (CD Castellón)
  • Mohamed Toure (Norwich City)
  • Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
  • Cristian Volpato (Sassuolo)
  • Tete Yengi (Machida Zelvia)
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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