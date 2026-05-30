- Hoy:
- Partidos de hoy
- PSG vs Arsenal
- Universitario vs Sport Huancayo
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Ecuador vs Arabia Saudita
- México vs Australia
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Alianza Lima ganó 1-0 a Sporting Cristal y desató la alegría de los hinchas blanquiazules
Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal y generó que los hinchas en Matute celebraran el triunfo blanquiazul por la Liga.
Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede. Asimismo, la escuadra femenina del club también apunta a lograr el mismo objetivo, por lo que ahora venció 1-0 a Sporting Cristal por la Liga Femenina en el Estadio Alejandro Villanueva.
PUEDES VER: Pablo Guede reveló porque dejó de titular a Duarte y sentó a Viscarra en Alianza: "Ese fue..."
Alianza Lima venció 1-0 a Sporting Cristal y desató la algarabía de la hinchada blanquiazul
Alianza Femenino ganó 1-0 a Cristal Femenino en la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, en Matute, con el único gol de su goleadora histórica, Adriana Lucar.
Con esta victoria, la escuadra blanquiazul llegó a los 19 puntos en el campeonato femenino y se ubica en el cuarto lugar, acercándose al líder, Universitario de Deportes, que venció por 2-0 a FC Killas.
Alianza Lima ganó 1-0 a Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
Asimismo, Sporting Cristal se mantiene en el tercer puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, con 21 puntos, solo detrás de las cremas y Atlético Andahuaylas.
En la próxima y undécima fecha, Alianza Lima visitará Arequipa para enfrentar a FBC Melgar, mientras que el club bajopontino recibirá de local a Biavo FC.
Tabla de posiciones de Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
|CLUBES
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario de Deportes
|9
|46
|25
|2. Atlético Andahuaylas
|9
|5
|22
|3. Sporting Cristal
|10
|21
|21
|4. Alianza Lima
|9
|19
|19
|5. FBC Melgar
|9
|1
|13
|6. CD Yanapuma
|9
|-12
|13
|7. Flamengo FBC Tambo
|8
|-6
|7
|8. Defensores del Ilucán
|8
|-17
|7
|9. FC Killas
|9
|-11
|5
|10. Club UNSAAC
|9
|-15
|5
|11. Carlos A. Manucci
|9
|-33
|4
|12. Deportivo Biavo FC
|0
|0
|0
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90