Alianza Lima ganó 1-0 a Sporting Cristal y desató la alegría de los hinchas blanquiazules

Alianza Lima consiguió una importante victoria ante Sporting Cristal y generó que los hinchas en Matute celebraran el triunfo blanquiazul por la Liga.

Alianza Lima venció 1-0 a Sporting Cristal y desató la algarabía de la hinchada blanquiazul
Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede. Asimismo, la escuadra femenina del club también apunta a lograr el mismo objetivo, por lo que ahora venció 1-0 a Sporting Cristal por la Liga Femenina en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Femenino ganó 1-0 a Cristal Femenino en la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, en Matute, con el único gol de su goleadora histórica, Adriana Lucar.

Con esta victoria, la escuadra blanquiazul llegó a los 19 puntos en el campeonato femenino y se ubica en el cuarto lugar, acercándose al líder, Universitario de Deportes, que venció por 2-0 a FC Killas.

Asimismo, Sporting Cristal se mantiene en el tercer puesto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, con 21 puntos, solo detrás de las cremas y Atlético Andahuaylas.

En la próxima y undécima fecha, Alianza Lima visitará Arequipa para enfrentar a FBC Melgar, mientras que el club bajopontino recibirá de local a Biavo FC.

Tabla de posiciones de Alianza Lima en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

CLUBESPJDGPUNTOS
1. Universitario de Deportes94625
2. Atlético Andahuaylas9522
3. Sporting Cristal102121
4. Alianza Lima91919
5. FBC Melgar9113
6. CD Yanapuma9-1213
7. Flamengo FBC Tambo8-67
8. Defensores del Ilucán8-177
9. FC Killas9-115
10. Club UNSAAC9-155
11. Carlos A. Manucci9-334
12. Deportivo Biavo FC000
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

