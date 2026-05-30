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Universitario venció 2-0 a importante rival y es líder absoluto del Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes logró una importante victoria ante un fuerte rival que lo colocó como el máximo líder del Torneo Apertura de la Liga 2026.

Luis Blancas
Universitario ganó 2-0 a fuerte rival y es líder absoluto del Torneo Apertura 2026
Universitario ganó 2-0 a fuerte rival y es líder absoluto del Torneo Apertura 2026 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes viene arrastrando problemas deportivos en el fútbol masculino bajo el mando de Héctor Cúper, sin embargo en el femenino todo viene encaminado para que se consagren campeonas del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y ahora vencieron por 2-0 a un fuerte contrincante.

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Universitario ganó 2-0 a fuerte rival y es líder absoluto del Torneo Apertura 2026

Universitario Femenino venció por 2-0 a FC Killas por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 desde el Estadio Municipal de La Molina. Karen Araya y Cidny Novoa fueron las goleadoras que marcaron para el cuadro crema a los 41’ y 53’ minutos del encuentro.

Con este resultado, el equipo dirigido por Carlos Véliz sigue siendo el único club de la primera división del fútbol femenino con una racha de partidos sin perder, por lo que se mantiene firme en su candidatura para salir campeón nacional.

Universitario ganó 2-0 a FC Killas por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Universitario ganó 2-0 a FC Killas por el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Asimismo, Universitario de Deportes Femenino se consagra, tras 10 fechas disputadas, como único líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, con 25 puntos, por encima de sus máximos rivales: Sporting Cristal, Atlético Andahuaylas y Alianza Lima.

Tabla de posiciones de Universitario en el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

CLUBESPJDGPUNTOS
1. Universitario de Deportes9+4625
2. Atlético Andahuaylas9+522
3. Sporting Cristal9+2221
4. Alianza Lima8+1816
5. FBC Melgar9+113
6. CD Yanapuma9-1213
7. Flamengo FBC Tambo8-67
8. Defensores del Ilucán8-177
9. FC Killas9-115
10. Club UNSAAC9-155
11. Carlos A. Manucci9-334
12. Deportivo Biavo FC000
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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