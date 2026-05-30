Pablo Guede reveló porque dejó de titular a Duarte y sentó a Viscarra en Alianza: "Ese fue..."

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede. Tras ello, una de las grandes decisiones que tomó el entrenador argentino fue dejar de titular a Alejandro Duarte y sentar en la banca de suplentes a Guillermo Viscarra. Ante eso, explicó los motivos de esa decisión.

Pablo Guede reveló porque dejó de titular a Alejandro Duarte y sentó en la banca de suplentes a Guillermo Viscarra en Alianza Lima

En conversación con el programa 'Juego en Corto' de El Comercio, Guede fue consultado sobre cómo decidió dejar en el arco de Alianza a Duarte y, de esa forma, enviar a la suplencia a Viscarra.

El técnico argentino dejó en claro que ese momento en que ambos estaban aptos para jugar como arqueros titulares fue demasiado tedioso, porque ese puesto es diferente de los demás, ya que allí solo juega uno.

Alejandro Duarte salió campeón del Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima

Sin embargo, Pablo Guede aseguró que decidió quedarse con Alejandro Duarte como titular en el arco de Alianza Lima, ya que tuvo un gran desempeño y no cometió ningún error ni blooper.

"Ustedes saben que el tema del arquero es complicado, no es lo mismo que con un lateral, porque un arquero necesita partidos, confianza. Ese fue mi pensamiento y creo que subió también el nivel de Duarte porque con Viscarra en los entrenamientos se matan", aseguró.

"Como lo sacaba a Duarte? Ponte en el lugar de Alejandro, ¿cómo se va a sentir? Esas decisiones son súper difíciles porque la verdad tenemos dos grandes arqueros que tapan espectacular, pero como te sientas adelante de Duarte a decirle que no jugará, más porque lo estaba haciendo bien, no nos metían goles, cada vez que nos llegaba respondían bien, no se había mandado ninguna cagada", concluyó.

Alianza Lima desea salir campeón del Torneo Clausura 2026

Pablo Guede dejó en claro que ganar el Torneo Apertura es solo el primer paso, ya que su siguiente objetivo será el Clausura y, con ello, coronarse campeón nacional de la Liga 1 2026.