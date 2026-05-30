Guerrero confesó charla con ex Cristal para firmar con Alianza Lima: "Me dijo que le encantaría"

Alianza Lima logró el primer objetivo de la temporada tras coronarse campeón del Torneo Apertura 2026 y dar un paso importante rumbo al título nacional. Tras ello, ya empezaron a sonar rumores sobre posibles fichajes para el segundo tramo del año, y sorprendió que fuese Paolo Guerrero quien revelara que tuvo una charla con un ex Sporting Cristal para motivarlo a fichar por los blanquiazules.

Paolo Guerrero confesó charla con ex Cristal para firmar con Alianza Lima

Paolo Guerrero brindó una entrevista al programa 'Al Límite' de L1 MAX y fue consultado por cómo se dio la llegada de Luis Advíncula al plantel para esta temporada. Ante ello, el 'Depredador' señaló que venían conversando entre ellos desde hacía buen tiempo y que el lateral ya le había confirmado su deseo de volverse 'íntimo'.

En esa línea, Guerrero aprovechó la oportunidad para elogiar al 'Rayo' por haber hecho todos los esfuerzos para concretar su salida de Boca Juniors y poder llegar a Alianza Lima a inicios de esta temporada.

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"Con Lucho (Luis Advíncula) venía hablando desde hace mucho tiempo. En esa época me dijo que le encantaría venir a Alianza y que estaba viendo su tema. Cada vez se hizo más fuerte y Lucho pudo llegar, hizo un gran esfuerzo para salir de Boca. No era tan fácil, pero los méritos para él por querer venir", señaló el delantero.

Paolo Guerrero destacó la labor de Luis Advíncula

Por otro lado, el atacante de 42 años también señaló que Advíncula es una pieza fundamental dentro del plantel, no solo por su talento en el campo, sino también por su liderazgo, especialmente con las jóvenes promesas del club.

"Feliz porque Lucho esté aquí, nos ayuda un montón. No solo futbolísticamente, que sabemos lo que nos puede dar, sino que es un buen pilar de grupo. Lo que convence, mete y le habla a los más jóvenes es muy importante y creo que eso ha hecho que seamos un grupo cada día más fuerte”, acotó.