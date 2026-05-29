Universitario y los futbolistas que suenan como fichajes para el Torneo Clausura

Universitario de Deportes viene gestionando sus próximos fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese contexto, te contamos qué futbolistas han sido vinculados con el conjunto crema como refuerzos para buscar ganar el segundo certamen de la temporada.

Los futbolistas que suenan como fichajes de Universitario para el Torneo Clausura

Nicolás Previtali, Raúl Ruidiaz y Adrían Quiroz figuran con fuerza en Universitario como los próximos futbolistas que podrían sumarse al plantel crema para el Torneo Clausura, bajo la conducción técnica de Héctor Cúper.

Uno de los primeros nombres que empezó a mencionarse como posible refuerzo —y quizá uno de los que más avances presenta— es el de Quiroz, de Los Chankas. De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el club crema ya remitió una carta de intención formal para conocer las condiciones del futbolista. Cabe señalar que la cláusula de rescisión del también seleccionado peruano está valorizada en 300 mil dólares.

Universitario envió carta formal para informarse sobre las condiciones de Adrián Quiroz y así ficharlo

Otro de los futbolistas que, según explicó el comunicador José Varela, interesa a Universitario de Deportes es el argentino Nicolás Previtali. El mediocampista, que actualmente milita en Atlanta de Argentina y fue compañero de Cain Fara, aparece como una alternativa para el técnico Cúper; no obstante, la decisión final se tomará entre otras opciones que también desempeñan la función de pivote.

Nicolás Previtali es del interés de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

Por último, uno de los casos más recientes es el de Raúl Ruidíaz. De acuerdo con lo explicado por Gustavo Peralta, el delantero y uno de los goleadores en la historia de Universitario tendría un fuerte interés en regresar al club, por lo que ahora se abrió la posibilidad de que la institución y el jugador se reúnan para resolver y subsanar diferencias anteriores.