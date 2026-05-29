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¡Batacazo! Dejó Universitario y anuncian que firmará por Benfica de Portugal: "Experiencia"
Se ganó el corazón de los hinchas de Universitario, pero dejó la institución merengue ante una oferta del Benfica de Portugal.
Universitario es una de las instituciones que se ha caracterizado por tener deportistas de buen nivel en cada una de sus disciplinas. Este es el caso del plantel femenino que compitió en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, donde se presentaron novedades durante el mercado de pases con altas y bajas. Una de las afectadas fue Mara Leão, quien no continuó a pesar de ser una de las más queridas por la afición.
Desde Brasil anunciaron que la deportista Mara Leão, con pasado en Universitario de Deportes, tiene todo listo para ser anunciada de manera oficial en el Benfica de Portugal. Su experiencia y el buen nivel que atraviesa a sus 34 años le han permitido dar ese salto a una liga de otro continente.
Esta información del portal "Bomvolei" asegura que Benfica viene cerrando incorporaciones de nacionalidad brasileña, por lo que su nivel con las 'Pumas' ha sido clave para que la escuadra lusa decida mejorar su primer equipo con una bloqueadora que será muy recordada por los hinchas cremas.
"MERCADO 26/27. La central Mara Leão jugará en Portugal para el Benfica. La atleta de 34 años, 1.92m de altura, trae mucha experiencia para ayudar al equipo. Mara también jugará con la lateral brasileña Gabiru.", informó el portal brasileño en redes sociales.
Mara Leao dejó Universitario y ahora anuncian que jugará en Benfica.
¿En qué clubes jugó Mara Leão?
- Betavo Mackenzie (Brasil)
- Fiat/Minas (Brasil)
- Fluminense U 21 (Brasil)
- Unilever Volei (Brasil)
- Sao Cristovao / Sa Caetano (Brasil)
- Itambé / Minas (Brasil)
- Osasco / Audax (Brasil)
- Sesi Volei Bauru (Brasil)
- Esporte Clube Pinheiros (Brasil)
- CSM Volei Alba-Blaj (Rumania)
- Universitario de Deportes (Perú)
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