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Presidente del Comité Organizador de Lima 2027 expuso avances del evento en reunión Panam Sports en Aruba

Sergio Ludeña participó en un encuentro internacional donde presentó el progreso organizativo de los Juegos Panamericanos que albergará el Perú en 2027.

    Redacción Líbero
    Presidente del Comité Organizador de Lima 2027 expuso avances del evento en reunión Panam Sports en Aruba
    Presidente del Comité Organizador de Lima 2027 expuso avances del evento en reunión Panam Sports en Aruba | Foto: IPD
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    El presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot, participó en la Reunión del Comité Ejecutivo de Panam Sports, que se desarrolló los días 26 y 27 de mayo en la ciudad de Oranjestad, Aruba.

    Durante la reunión, Ludeña Visalot expuso los avances alcanzados por el Perú en la organización de Lima 2027, incluidos aspectos vinculados a la planificación de sedes, infraestructura deportiva y coordinación operativa del evento. Asimismo, destacó la articulación constante con Panam Sports.

    "Estamos ejecutando una planificación rigurosa, optimizando nuestra infraestructura existente y afinando cada detalle operativo con un único norte: ofrecer una experiencia de la más alta calidad para los verdaderos protagonistas de esta fiesta, nuestros deportistas panamericanos", resaltó Ludeña Visalot.

    La participación del también presidente del IPD reafirmó el compromiso del Estado peruano con el desarrollo exitoso de Lima 2027 y con el cumplimiento progresivo de los estándares técnicos, operativos e institucionales requeridos para la realización de uno de los eventos deportivos más importantes del continente.

    La comitiva peruana estuvo reforzada con la presencia de Erica Lang, directora de Planificación y Gestión Operativa de Lima 2027, y Javier Sánchez, gerente de Operaciones.

    Los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 reunirán a cerca de 7.000 atletas de 41 países, quienes competirán en 38 deportes y 58 disciplinas durante 16 días de actividad en la capital, lo que consolidará al Perú como escenario del deporte continental.

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