Revelan que Alianza Lima tomó radical decisión sobre la Copa de la Liga: "Medida de protesta"

Tras coronarse en el Torneo Apertura, Alianza Lima aprovechará el receso para reacondicionar a su equipo con miras al Clausura, certamen que también buscará conquistar para ser campeón de la Liga 1 sin necesidad de disputar los playoffs. Sin embargo, en el medio tendrá la Copa Caliente de la Liga 2026, cuya primera etapa se jugará durante el Mundial.

A diferencia de otros equipos que afrontarán este campeonato intermedio con todo su poderío, ya sea por el premio económico o por los puntos de bonificación que recibirán, según reveló Diego Rebagliati, en Matute han decidido disputarlo con su equipo de reserva, que jugará en la Liga 3.

La primera razón de esta sorpresiva decisión es que se busca que el primer equipo realice una especie de pretemporada, con hincapié en los elementos que no tuvieron una buena preparación a comienzos de año.

Video: Movistar Deportes.

"El fin de semana me comentaba gente de Alianza Lima que ha decidido, casi confirmado, usar al equipo de la Liga 3 en ese torneo, por dos razones: Primero porque quiere darle descanso y quiere hacer una nivelación física, porque sienten que hay algunos jugadores que no hicieron la pretemporada y tienen que acomodarse", declaró el comentarista deportivo en 'Al Ángulo'.

La otra razón es que en Alianza Lima no están de acuerdo con la cantidad de partidos que se disputarán en la Liga 3, por lo que buscan que sus juveniles tengan mayor rodaje y afronten la Tercera División.

"Después, es casi como una medida protesta, porque entienden que la Liga 3 tienen muy poco partidos, tiene muy poco tiempo de competencia. Entonces, a ellos le sirve que jueguen estos dos o tres partidos, cuatro o cinco, dependiendo cuanto clasifiques o no, los chicos de la Liga 3", agregó.

Grupo de Alianza Lima en la Copa Caliente de la Liga 2026

Alianza Lima comparte el Grupo A con Alianza Atlético, Carlos A. Mannucci y Universidad César Vallejo. Justamente, ante el Poeta debutará el próximo domingo 14 de junio en el estadio Mansiche a las 3.30 p. m.