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Alex Valera y su gran deuda con Universitario en Copa Libertadores que desilusiona a la hinchada crema
Luego de la eliminación en Libertadores, las críticas hacia Valera aumentaron por su falta de gol. Sin embargo, este torneo ha sido uno de los más complicados para el delantero.
La actual campaña de Alex Valera con Universitario de Deportes está siendo para el olvido, ya que el delantero no ha tenido grandes actuaciones con los cremas, quienes recibieron otro duro golpe tras quedar fuera de la Copa Libertadores. Esta situación reavivó aún más las críticas hacia el jugador por su falta de capacidad goleadora.
No obstante, la Libertadores ha sido el torneo más complicado para Valera, pues mantiene una gran deuda de goles con la hinchada de la U. En tres temporadas en esta competición, solo ha podido marcar tres tantos, lo que representa una gran desilusión.
Alex Valera y su gran deuda con Universitario en Copa Libertadores
Durante la conversación en el programa ‘Mano a Mano’ se brindaron importantes datos sobre el delantero. Allí se pudo ver cómo el atacante de 30 años, en las ediciones 2024, 2025 y 2026, solo ha podido marcar tres goles y no registra asistencias en diecinueve partidos. Cifras que realmente alarman a los hinchas, quienes piden una competencia directa para el jugador.
Cuota goleadora de Alex Valera en Copa Libertadores. Foto: Denganche
A esto se suma que fue titular en dieciséis partidos, teniendo una cantidad importante de participaciones como para registrar mejores números. Actualmente, Valera promedia un gol cada 432 minutos.
Cabe mencionar que estos tres tantos fueron convertidos ante Barcelona SC en 2025, mientras que Nacional y Coquimbo Unido también recibieron goles del atacante en esta presente temporada.
Trayectoria de Alex Valera
- Pirata FC
- Carlos Stein
- Pirata FC
- Deportivo Garcilaso
- Deportivo Llacuabamba
- Universitario
- Al-Fateh
- Universitario
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