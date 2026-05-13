Alex Valera queda descartado en Universitario para partido clave de la temporada: "No sale..."

Una pésima noticia llegó a tienda crema. Universitario de Deportes no podrá contar con Alex Valera, su delantero principal, para un partido sumamente importante. El peruano quedó descartado para el duelo del próximo viernes 15 de mayo ante Atlético Grau por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Te contamos a continuación el contundente motivo por el que no será convocado.

Resulta que, según informó el periodista Gustavo Peralta en diálogo con Colectivo World, en YouTube, Jorge Araujo no convocará al 'Rifle' debido a la lesión que viene padeciendo, misma que le impidió estar del duelo ante Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao. Sin embargo, no es que el atacante esté totalmente indispuesto, sino que se trata de una estrategia para lograr que sí llegue ante Nacional.

“No sale en lista y lo guardan pensando en el partido ante Nacional en la Copa Libertadores. La distensión muscular es descanso, mejor lo guardan”, indicó el mencionado comunicador, explicando que lo cuidan a Alex Valera para que esté al 100% el miércoles. Recordemos que Universitario de Deportes se juegan la vida ante los uruguayos, ya que el club que pierda queda eliminado del torneo Conmebol 2026.

Álex Valera ya le anotó a Nacional durante el partido en Lima.

Si la 'U' cae ante Nacional quedará con cuatro puntos en el fondo de la tabla de posiciones, a tres de los charrúas y, probablemente, a cuatro de Deportes Tolima y Coquimbo Unido. De esta forma quedará fuera de la Copa Libertadores y necesitará de otros resultados para, al menos, clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo debutará Héctor Cúper en Universitario?

Precisamente, el debut de Héctor Cúper será en el partido entre Universitario y Nacional de Uruguay en Montevideo, cuando vuelva Alex Valera. Este encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de mayo desde las 17.00 horas de Lima, Perú, y contará con transmisión por ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.