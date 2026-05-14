Así fue la llegada de Héctor Cúper al Perú para ser presentado como nuevo DT de Universitario - VIDEO

En horas de la mañana del jueves 14 de mayo, Héctor Cúper fue visto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez junto a la delegación de Universitario de Deportes. El experimentado estratega argentino arribó a suelo peruano para ser presentado en tienda crema y así iniciar un nuevo reto profesional.

Héctor Cúper llegó al Perú para ser presentado en Universitario

En un video difundido por el periodista Jordy Flores, se puede ver a Héctor Cúper junto al personal de Universitario de Deportes. Uno de los que camina a su lado es Antonio García Pye, quien es el gran responsable de llevar a cabo las negociaciones con el experimentado DT argentino.

Ahora, el técnico compartirá con los directivos de Universitario de Deportes para luego ser presentado de manera oficial ante los medios de prensa e hinchada. Junto a la conferencia que se anunció en redes sociales, se sabe que Cúper estará junto a Franco Velazco y Antonio García Pye.

(VIDEO: Jordy Flores - X)

Conferencia de prensa de Héctor Cúper con Universitario

Universitario de Deportes informó que la presentación de Héctor Cúper será HOY, jueves 14 de mayo, a partir de las 17.30 hora peruana (22.30 horas GMT). La transmisión será EN VIVO por la plataforma de Youtube de Universitario TV.

Héctor Cúper dará sus primeras palabras como nuevo director técnico de Universitario de Deportes y revelará qué medidas tomará con el plantel en busca de lograr los objetivos. Asimismo, resolverá ciertas dudas de los periodistas al saber que el elenco merengue tiene como meta cercana la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.