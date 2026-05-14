Atención: Atlético Grau quedó prohibido de convocar a futbolista ante Universitario, ¿Qué pasó?

No falta mucho para ver el partido que protagonizarán Universitario de Deportes y Atlético Grau en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. Los cremas quieren volver a ganar en casa ante un equipo que es colero del certamen. En medio de ese mal momento de los albos, se conoció que un futbolista tiene prohibido enfrentar a los merengues en este choque de Liga 1.

Atlético Grau no podrá usar a un futbolista ante Universitario

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, de L1 MAX, Atlético Grau no podrá incluir en su lista de convocados al portero Aamet Calderón, quien llegó este 2026 al club piurano en calidad de préstamo de Universitario de Deportes. Dado que el guardameta tiene una cláusula para no jugar ante los cremas, quedará inhabilitado para este vital choque.

Pese a ello, Atlético Grau mantendrá a Patricio Álvarez como su portero principal para este Torneo Apertura 2026. De hecho, Calderón aún no ha podido sumar minutos en el cuadro albo y espera que, con el pasar del año, se le den oportunidades en el primer equipo.

“Información de Atlético Grau: El arquero Aamet Calderón no está convocado ante Universitario por la cláusula del préstamo. El equipo de Gerardo Ameli viaja a las 5 p.m. y llegan al Callao cerca de las 7 pm. Concentran en el Hotel Xima de San Isidro.“, informó el periodista en su cuenta en X.

Aamet Calderón pertenece a Universitario y fue cedido este 2026 a Atlético Grau.

Aamet Calderón es un portero que no ha logrado debutar en Primera División del fútbol peruano. Pese a ser considerado en la convocatoria de Universitario de Deportes, no pudo sumar minutos con el plantel principal. Ahora, al estar cedido a Atlético Grau, no ha ganado titularidad a sus 27 años.