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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 14 del Apertura

Alianza Lima es el único puntero del Torneo Apertura con 32 puntos y enfrentará a Sporting Cristal, mientras que Universitario se verá las caras con Sport Boys en el Callao.

Gary Huaman
Revisa cómo marcha la clasificación del Torneo Apertura y la programación de la fecha 14.
Revisa cómo marcha la clasificación del Torneo Apertura y la programación de la fecha 14. | Foto: composición Líbero
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¡Se viene una tremenda jornada! Desde este viernes 8 al lunes 11 de mayo se llevará a cabo la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que tiene como plato fuerte el duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva y el Sport Boys vs Universitario en el Miguel Grau del Callao. De momento, los blanquiazules son líderes con 32 puntos, seguidos de los Chankas con 29 y Cienciano con 26. A continuación, podrás revisar cómo va la clasificación y la programación de los encuentros.

Horario para el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico por la Liga 1?

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2026

PUESTOEQUIPOPJDFPUNTOS
1Alianza Lima131832
2Los Chankas13629
3Cienciano131126
4Universitario13924
5FBC Melgar13420
6Cusco FC13-420
7Comerciantes Unidos13119
8Alianza Atlético13317
9ADT Tarma13116
10UTC13-216
11Deportivo Garcilaso13-316
12CD Moquegua13-516
13Sporting Cristal13015
14Juan Pablo II13015
15Sport Boys13-612
16Sport Huancayo13-712
17Atlético Grau13-610
18FC Cajamarca13-89

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

  • UTC vs FC Cajamarca | 3.00 p. m. (Estadio Héroes de San Ramón).

Sábado 9 de mayo

  • CD Moquegua vs ADT Tarma | 1.00 p. m. (Estadio 25 de Noviembre)
  • Atlético Grau vs Cienciano | 3.15 p. m. (Estadio Campeones del 36)
  • Alianza Lima vs Sporting Cristal | 8.00 p. m. (Estadio Alejandro Villanueva).

Domingo 10 de mayo

  • Sport Huancayo vs Juan Pablo II | 1.00 p. m. (Estadio IPD de Huancayo)
  • Comerciantes Unidos vs FBC Melgar | 3.15 p. m. (Estadio Juan Maldonado Gamarra)
  • Cusco FC vs Los Chankas | 5.30 p. m. (Estadio Inca Garcilaso de la Vega).

Lunes 11 de mayo

  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | 1.00 p. m. (Estadio ca Garcilaso de la Vega)
  • Sport Boys vs Universitario | 8.30 p. m. (Estado Miguel Grau del Callao).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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