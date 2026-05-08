Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 14 del Apertura

¡Se viene una tremenda jornada! Desde este viernes 8 al lunes 11 de mayo se llevará a cabo la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que tiene como plato fuerte el duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva y el Sport Boys vs Universitario en el Miguel Grau del Callao. De momento, los blanquiazules son líderes con 32 puntos, seguidos de los Chankas con 29 y Cienciano con 26. A continuación, podrás revisar cómo va la clasificación y la programación de los encuentros.

Tabla de posiciones Torneo Apertura 2026

PUESTO EQUIPO PJ DF PUNTOS 1 Alianza Lima 13 18 32 2 Los Chankas 13 6 29 3 Cienciano 13 11 26 4 Universitario 13 9 24 5 FBC Melgar 13 4 20 6 Cusco FC 13 -4 20 7 Comerciantes Unidos 13 1 19 8 Alianza Atlético 13 3 17 9 ADT Tarma 13 1 16 10 UTC 13 -2 16 11 Deportivo Garcilaso 13 -3 16 12 CD Moquegua 13 -5 16 13 Sporting Cristal 13 0 15 14 Juan Pablo II 13 0 15 15 Sport Boys 13 -6 12 16 Sport Huancayo 13 -7 12 17 Atlético Grau 13 -6 10 18 FC Cajamarca 13 -8 9

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

UTC vs FC Cajamarca | 3.00 p. m. (Estadio Héroes de San Ramón).

Sábado 9 de mayo

CD Moquegua vs ADT Tarma | 1.00 p. m. (Estadio 25 de Noviembre)

Atlético Grau vs Cienciano | 3.15 p. m. (Estadio Campeones del 36)

Alianza Lima vs Sporting Cristal | 8.00 p. m. (Estadio Alejandro Villanueva).

Domingo 10 de mayo

Sport Huancayo vs Juan Pablo II | 1.00 p. m. (Estadio IPD de Huancayo)

Comerciantes Unidos vs FBC Melgar | 3.15 p. m. (Estadio Juan Maldonado Gamarra)

Cusco FC vs Los Chankas | 5.30 p. m. (Estadio Inca Garcilaso de la Vega).

Lunes 11 de mayo