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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 14 del Apertura
Alianza Lima es el único puntero del Torneo Apertura con 32 puntos y enfrentará a Sporting Cristal, mientras que Universitario se verá las caras con Sport Boys en el Callao.
¡Se viene una tremenda jornada! Desde este viernes 8 al lunes 11 de mayo se llevará a cabo la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, que tiene como plato fuerte el duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva y el Sport Boys vs Universitario en el Miguel Grau del Callao. De momento, los blanquiazules son líderes con 32 puntos, seguidos de los Chankas con 29 y Cienciano con 26. A continuación, podrás revisar cómo va la clasificación y la programación de los encuentros.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal y dónde ver el clásico por la Liga 1?
Tabla de posiciones Torneo Apertura 2026
|PUESTO
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|13
|18
|32
|2
|Los Chankas
|13
|6
|29
|3
|Cienciano
|13
|11
|26
|4
|Universitario
|13
|9
|24
|5
|FBC Melgar
|13
|4
|20
|6
|Cusco FC
|13
|-4
|20
|7
|Comerciantes Unidos
|13
|1
|19
|8
|Alianza Atlético
|13
|3
|17
|9
|ADT Tarma
|13
|1
|16
|10
|UTC
|13
|-2
|16
|11
|Deportivo Garcilaso
|13
|-3
|16
|12
|CD Moquegua
|13
|-5
|16
|13
|Sporting Cristal
|13
|0
|15
|14
|Juan Pablo II
|13
|0
|15
|15
|Sport Boys
|13
|-6
|12
|16
|Sport Huancayo
|13
|-7
|12
|17
|Atlético Grau
|13
|-6
|10
|18
|FC Cajamarca
|13
|-8
|9
Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026
Viernes 8 de mayo
- UTC vs FC Cajamarca | 3.00 p. m. (Estadio Héroes de San Ramón).
Sábado 9 de mayo
- CD Moquegua vs ADT Tarma | 1.00 p. m. (Estadio 25 de Noviembre)
- Atlético Grau vs Cienciano | 3.15 p. m. (Estadio Campeones del 36)
- Alianza Lima vs Sporting Cristal | 8.00 p. m. (Estadio Alejandro Villanueva).
Domingo 10 de mayo
- Sport Huancayo vs Juan Pablo II | 1.00 p. m. (Estadio IPD de Huancayo)
- Comerciantes Unidos vs FBC Melgar | 3.15 p. m. (Estadio Juan Maldonado Gamarra)
- Cusco FC vs Los Chankas | 5.30 p. m. (Estadio Inca Garcilaso de la Vega).
Lunes 11 de mayo
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético | 1.00 p. m. (Estadio ca Garcilaso de la Vega)
- Sport Boys vs Universitario | 8.30 p. m. (Estado Miguel Grau del Callao).
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