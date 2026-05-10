Universitario vs. Sport Boys por Torneo Apertura: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Universitario vs. Sport Boys chocan este domingo por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Universitario y Sport Boys juegan este lunes por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de Liga 1.
Universitario vs. Sport Boys se enfrentan este domingo 10 de mayo, desde el Estadio Miguel Grau del Callao, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver en vivo todas las incidencias de este duelo.

Universitario vs. Sport Boys: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el encuentro entre Universitario vs. Sport Boys, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

  • México: 19.30 horas
  • Perú: 20.30 horas
  • Colombia: 20.30 horas
  • Ecuador: 20.30 horas
  • Bolivia: 21.30 horas
  • Chile: 21.30 horas
  • Venezuela: 21.30 horas
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 21.30 horas
  • Argentina: 22.30 horas
  • Brasil: 22.30 horas
  • Paraguay: 22.30 horas
  • Uruguay: 22.30 horas

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Boys?

Si quieres ver en vivo online el partido de Universitario vs. Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de Liga 1

Será la segunda vez en este 2026 en que los clubes Universitario y Sport Boys se vean las caras, ya que en la pretemporada chocaron en un amistoso. De acuerdo con la tabla de posiciones del Torneo Apertura, el conjunto crema está en el cuarto lugar y con pocas opciones de llegar al liderato, mientras que el elenco rosado vuelve a estar comprometido con el descenso.

Universitario de Deportes, con 24 puntos, ya conoce los resultados de los equipos que están más arriba en la tabla, por lo que querrá ganar en el Callao para luchar hasta el final. Por su parte, Sport Boys tiene la obligación de obtener los tres puntos si quiere evitar complicarse con el descenso de aquí a fin de año.

