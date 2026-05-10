Alineaciones Universitario vs Sport Boys: los posibles onces de Araujo y Desio por el Apertura 2026

Universitario vs. Sport Boys protagonizarán un nuevo episodio de los llamados ‘Clásicos Lima-Callao’ por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los cremas llegan golpeados tras su derrota en la Copa Libertadores, mientras que la Misilera está obligada a ganar en casa para escapar de los puestos de descenso. Conoce las alineaciones que alistan ambas escuadras.

Alineación de Universitario

Miguel Vargas; Caín Fara, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Álex Valera.

Jorge Araujo sabe que no puede volver a sufrir una derrota en lo que se perfila como su último partido al mando de Universitario, por lo que buscará cerrarlo con broche de oro. Los cremas han quedado prácticamente fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura, pero necesitan sumar para recuperar la confianza.

Universitario venció a Juan Pablo II en la última fecha, pero sigue con resultados irregulares.

El equipo no prevé grandes cambios con relación al último partido. En el arco, Miguel Vargas continuará como titular y buscará mantener su valla invicta. La defensa se mantendrá con la presencia de Caín Fara, quien ya se consolidó como titular y como uno de los mejores fichajes de la temporada.

El mediocampo no presentaría cambios: Murrugarra seguirá como pivote y, más adelante, Pérez Guedes y Concha buscarán filtrar pases para la delantera. En ataque se mantendrá la dupla Flores-Valera. El ‘Orejas’ es uno de los más valorados por el técnico, por lo que se alista para acompañar a ‘Valegol’.

Alineación de Sport Boys

Diego Melián; Matías Llontop, Nilson Loyola, Hansell Riojas, Carlos Zambrano, Emilio Saba; Nicolás Da Campo, Oslimg Mora, Miguel Trauco; Luis Urruti y Luciano Nequecaur.

Por su parte, Sport Boys llega en un panorama más complicado que los cremas y nuevamente está comprometido con la zona de descenso, por lo que necesita ganar para empezar a escalar en la clasificación. No obstante, el equipo de Carlos Desio deberá enfrentar una dura racha, ya que lleva 15 años sin vencer a la ‘U’.

Sport Boys buscará vencer a Universitario luego de 15 años.

La ‘Misilera’ formará con un esquema de 5-3-2, con Riojas y Zambrano como el corazón de la defensa, y buscará imponer condiciones para evitar los ataques de los cremas. Cabe señalar que Gustavo Dulanto sigue fuera por lesión. El mediocampo tendrá el regreso de Da Campo como una pieza vital por su orden defensivo.

Más adelante, Mora será el encargado de manejar los hilos del equipo, enfocado en mantener su gran nivel. Por su parte, Trauco fungirá como volante, con el fin de utilizar su buen pie para filtrar pases al área. Urruti y Nequecaur serán los delanteros del equipo; el ‘Tito’ se enfrenta a su exequipo y es uno de los más regulares de los rosados.