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Universitario ganó 7-0 a fuerte rival y es líder del Torneo Apertura junto a Alianza Lima

Universitario de Deportes consiguió una buena victoria ante un fuerte rival y se convirtió en uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga junto a su clásico rival, Alianza Lima.

Luis Blancas
Universitario goleó 7-0 a fuerte rival y es líder del Torneo Apertura junto a Alianza Lima
Universitario goleó 7-0 a fuerte rival y es líder del Torneo Apertura junto a Alianza Lima | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes ha comenzado a dejar atrás su difícil momento deportivo, después de que el club quedara con escasas opciones de proclamarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, mientras el panorama es desfavorable en el fútbol masculino, en la rama femenina ocurre lo contrario: el equipo crema logró una contundente victoria por 7-0 y pasó a compartir el primer lugar del campeonato inicial de la Liga Femenina con su clásico rival, Alianza Lima.

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Universitario goleó 7-0 a fuerte rival y es líder del Torneo Apertura junto a Alianza Lima

Universitario Femenino se impuso con un contundente 7-0 ante Defensores de Ilucán en la fecha 6 del Apertura de la Liga Femenina, en el Estadio Monumental de Ate. Los goles fueron anotados por Pierina Núñez, Valerie Gherson, María Alejandra Espejo, Luz Campoverde, Daiana Farías y María Oxandabarat.

Universitario Femenino ganó 7-0 a Defensores del Ilucán y es líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Universitario Femenino ganó 7-0 a Defensores del Ilucán y es líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Con este triunfo, el equipo dirigido por Carlos Véliz Schmauck pasó a encabezar el primer torneo de la temporada del fútbol femenino peruano; no obstante, su liderato no es exclusivo, porque en la actualidad comparte la primera posición con Alianza Lima.

El siguiente encuentro de Universitario de Deportes será frente a Alianza, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura, por lo que el triunfo de cualquiera de los dos conjuntos determinará al líder de la Liga Femenina 2026.

Tabla de posiciones de Universitario Femenino en el Torneo Apertura de la Liga Femenina

CLUBESPJDGPUNTOS
1. Universitario de Deportes5+3215
2. Alianza Lima5+2215
3. Sporting Cristal5+1212
4. Atlético Andahuaylas5+112
5. FBC Melgar5-46
6. Club UNSAAC5-65
7. CD Yanapuma4-44
8. Defensores del Ilucán6-144
9. Flamengo FBC Tambo5-83
10. Carlos A. Mannucci6-213
11. FC Killas5-92
12. Deportivo Biavo FC*000

*Se retiró de la Liga Femenina 2026 antes del inicio del Torneo Apertura.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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