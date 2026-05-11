- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Fixture Liga 1 2026
- Al Nassr vs Al Hilal
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Prensa argentina dio rotundo calificativo sobre Cúper tras ser nuevo DT de Universitario: "Un..."
Universitario llegó a un acuerdo con Héctor Cúper para que sea su nuevo técnico y desde Argentina la prensa no se guardó nada para dar un rotundo comentario sobre la inminente llegada del entrenador.
Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Héctor Cúper para que sea su flamante entrenador de cara al Torneo Apertura, al Clausura de la Liga 1 y a la Copa Libertadores 2026. En medio de ello, la prensa argentina destacó este fichaje y dejó un fuerte calificativo al entrenador argentino de 70 años.
Prensa de Argentina dio fuerte calificativo a Héctor Cúper tras ser nuevo técnico de Universitario
Diario Olé de Argentina destacó el arribo de Héctor Cúper al fútbol peruano por su extensa trayectoria en este deporte, y por ello calificó al nuevo entrenador de Universitario como una figura de gran relevancia.
Bajo el titular “El histórico Héctor Cúper, gran candidato a ser entrenador de Universitario de Perú”, el medio argentino dejó en claro el siguiente texto en su portal web: “Un perfil de peso internacional para un momento caliente. La dirigencia crema apuntó a un perfil con rodaje en escenarios de alta exigencia”, afirmaron.
Diario Olé dio rotundo comentario sobre Héctor Cúper tras ser nuevo entrenador de Universitario
Cabe señalar que, en la actualidad, Universitario de Deportes atraviesa un momento deportivo complicado, ya que quedó fuera de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y tiene pocas opciones de coronarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1.
Por este motivo, para el Diario Olé, la incorporación de Héctor Cúper al conjunto merengue será decisiva, ya que su trayectoria como entrenador le permite afrontar un contexto complejo y la fuerte exigencia que ejercerán los aficionados.
Héctor Cúper será nuevo entrenador de Universitario de Deportes
Héctor Cúper es nuevo DT de Universitario de Deportes
A la espera de la oficialización, Héctor Cúper ya es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes y firmará un vínculo por un año y medio. Por ello, deberá viajar al Perú para firmar el contrato, conversar los detalles con la administración e iniciar así su nueva etapa en Ate.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90