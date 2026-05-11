Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Héctor Cúper para que sea su flamante entrenador de cara al Torneo Apertura, al Clausura de la Liga 1 y a la Copa Libertadores 2026. En medio de ello, la prensa argentina destacó este fichaje y dejó un fuerte calificativo al entrenador argentino de 70 años.

PUEDES VER: Sport Boys y sus tres bajas para enfrentar a Universitario por el Torneo Apertura

Prensa de Argentina dio fuerte calificativo a Héctor Cúper tras ser nuevo técnico de Universitario

Diario Olé de Argentina destacó el arribo de Héctor Cúper al fútbol peruano por su extensa trayectoria en este deporte, y por ello calificó al nuevo entrenador de Universitario como una figura de gran relevancia.

Bajo el titular “El histórico Héctor Cúper, gran candidato a ser entrenador de Universitario de Perú”, el medio argentino dejó en claro el siguiente texto en su portal web: “Un perfil de peso internacional para un momento caliente. La dirigencia crema apuntó a un perfil con rodaje en escenarios de alta exigencia”, afirmaron.

Diario Olé dio rotundo comentario sobre Héctor Cúper tras ser nuevo entrenador de Universitario

Cabe señalar que, en la actualidad, Universitario de Deportes atraviesa un momento deportivo complicado, ya que quedó fuera de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y tiene pocas opciones de coronarse campeón del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por este motivo, para el Diario Olé, la incorporación de Héctor Cúper al conjunto merengue será decisiva, ya que su trayectoria como entrenador le permite afrontar un contexto complejo y la fuerte exigencia que ejercerán los aficionados.

Héctor Cúper será nuevo entrenador de Universitario de Deportes

Héctor Cúper es nuevo DT de Universitario de Deportes

A la espera de la oficialización, Héctor Cúper ya es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes y firmará un vínculo por un año y medio. Por ello, deberá viajar al Perú para firmar el contrato, conversar los detalles con la administración e iniciar así su nueva etapa en Ate.