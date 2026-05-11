Sport Boys y sus tres bajas para enfrentar a Universitario por el Torneo Apertura
Sport Boys sufrió la baja de tres importantes futbolistas y no podrán utilizados por el técnico Carlos Desio para el partido ante Universitario por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes se medirá ante Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Miguel Grau del Callao. Antes de este importante encuentro, se confirmó que el conjunto rosado tendrá tres ausencias para enfrentar a los cremas: estamos hablando de Gustavo Dulanto, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís.
Sport Boys y sus tres bajas para el partido ante Universitario por el Torneo Apertura
De acuerdo con lo informado por el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Boys no podrá contar con Dulanto, Gonzáles y Solís para el encuentro frente a Universitario, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Gustavo Dulanto, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís son bajas de Sport Boys para enfrentar a Universitario por el Torneo Apertura 2026
La ausencia de Gustavo Dulanto obedece a que el defensa continúa recuperándose de su lesión y, además, existe una cláusula en su préstamo con Universitario de Deportes que le impide disputar un partido frente a ese equipo.
Del mismo modo, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís siguen lesionados, por lo que no podrán volver a las canchas ante los cremas.
Así, Carlos Desio, técnico de Sport Boys, no podrá contar con tres piezas clave en su intento por derrotar a Universitario como local en el estadio Miguel Grau del Callao.
Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026
Universitario de Deportes jugará frente a Sport Boys el lunes 11 de abril de 2026, desde las 8.30 p. m., en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro será transmitido por L1MAX.
Los cremas y los rosados afrontan este duelo con mucho en juego: los dirigidos por Jorge Araujo buscan seguir sumando para no perder terreno respecto de los primeros puestos, mientras que el cuadro chalaco intenta distanciarse de la zona de descenso.
