Sport Boys y sus tres bajas para enfrentar a Universitario por el Torneo Apertura

Sport Boys sufrió la baja de tres importantes futbolistas y no podrán utilizados por el técnico Carlos Desio para el partido ante Universitario por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Universitario de Deportes se medirá ante Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Miguel Grau del Callao. Antes de este importante encuentro, se confirmó que el conjunto rosado tendrá tres ausencias para enfrentar a los cremas: estamos hablando de Gustavo Dulanto, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís.

De acuerdo con lo informado por el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Boys no podrá contar con Dulanto, Gonzáles y Solís para el encuentro frente a Universitario, correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Gustavo Dulanto, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís son bajas de Sport Boys para enfrentar a Universitario por el Torneo Apertura 2026

La ausencia de Gustavo Dulanto obedece a que el defensa continúa recuperándose de su lesión y, además, existe una cláusula en su préstamo con Universitario de Deportes que le impide disputar un partido frente a ese equipo.

Del mismo modo, Juan Carlos Gonzáles y Leonel Solís siguen lesionados, por lo que no podrán volver a las canchas ante los cremas.

Así, Carlos Desio, técnico de Sport Boys, no podrá contar con tres piezas clave en su intento por derrotar a Universitario como local en el estadio Miguel Grau del Callao.

Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes jugará frente a Sport Boys el lunes 11 de abril de 2026, desde las 8.30 p. m., en duelo correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro será transmitido por L1MAX.

Los cremas y los rosados afrontan este duelo con mucho en juego: los dirigidos por Jorge Araujo buscan seguir sumando para no perder terreno respecto de los primeros puestos, mientras que el cuadro chalaco intenta distanciarse de la zona de descenso.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

