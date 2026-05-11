0
EN VIVO
Universitario vs Sport Boys

¿Por qué Araujo dejó fuera de la lista de convocados a Alex Valera para el Universitario vs Boys?

Alex Valera no fue tomado en cuenta por Jorge Araujo para el partido que sostendrá Universitario ante Sport Boys. El delantero es la gran figura de los cremas.

Jesús Yupanqui
Alex Valera no fue convocado para enfrentar a Sport Boys por el Torneo Apertura.
Alex Valera no fue convocado para enfrentar a Sport Boys por el Torneo Apertura. | FOTO: Líbero
COMPARTIR

Universitario visitará a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao en un partido clave por la fecha 14 del Torneo Apertura. Los cremas tienen que ganar para seguir en la pelea por el título, además de no alejarse de los primeros puestos del campeonato. La mala noticia para sus intereses es la lesión de Alex Valera.

El comando técnico que tendrá Héctor Cúper en Universitario. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: El imponente comando técnico que tendrá Héctor Cúper ante su inminente llegada a Universitario

Fútbol en América informó que Alex Valera quedó fuera de la lista de convocados de Universitario tras sufrir una distensión muscular. El comando técnico del cuadro crema decidió no arriesgar al atacante nacional, quien es uno de los goleadores del conjunto estudiantil.

Se espera que Alex Valera esté listo para el partido contra Nacional, en Uruguay, por la quinta fecha de la Copa Libertadores. La U tiene que sumar en ese compromiso para soñar con su pase a octavos de final.

universitario vs sport boys

La lista de jugadores convocados para el partido ante Universitario.

A pesar de la ausencia de Valera, Araujo no convocó a Sekou Gassama. El delantero español no seguirá en Universitario para el Clausura, por lo que el conjunto estudiantil ya analiza opciones para ese puesto.

Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario

Héctor Cúper tiene un acuerdo de palabra para ser el entrenador de Universitario. A más tardar, este miércoles el argentino estará en el país para firmar con la U y luego ser presentado.

El comando técnico de Cúper estará conformado por Santiago Cúper, Carlos Amadeo y el preparador físico Zacarias Gaggero. Con el experimentado estratega argentino, la U se alista para pelear por el Clausura y el tricampeonato.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Celebra Andahuaylas: club venció 2-1 y alcanzó a Alianza Lima en el primer puesto del Apertura

  2. Excompañero de Zambrano en Boca Juniors será el flamante fichaje de Universitario: "Es muy bueno"

  3. El imponente comando técnico que tendrá Héctor Cúper ante su inminente llegada a Universitario

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano