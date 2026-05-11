¿Por qué Araujo dejó fuera de la lista de convocados a Alex Valera para el Universitario vs Boys?

Universitario visitará a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao en un partido clave por la fecha 14 del Torneo Apertura. Los cremas tienen que ganar para seguir en la pelea por el título, además de no alejarse de los primeros puestos del campeonato. La mala noticia para sus intereses es la lesión de Alex Valera.

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Fútbol en América informó que Alex Valera quedó fuera de la lista de convocados de Universitario tras sufrir una distensión muscular. El comando técnico del cuadro crema decidió no arriesgar al atacante nacional, quien es uno de los goleadores del conjunto estudiantil.

Se espera que Alex Valera esté listo para el partido contra Nacional, en Uruguay, por la quinta fecha de la Copa Libertadores. La U tiene que sumar en ese compromiso para soñar con su pase a octavos de final.

La lista de jugadores convocados para el partido ante Universitario.

A pesar de la ausencia de Valera, Araujo no convocó a Sekou Gassama. El delantero español no seguirá en Universitario para el Clausura, por lo que el conjunto estudiantil ya analiza opciones para ese puesto.

Héctor Cúper es el nuevo entrenador de Universitario

Héctor Cúper tiene un acuerdo de palabra para ser el entrenador de Universitario. A más tardar, este miércoles el argentino estará en el país para firmar con la U y luego ser presentado.

El comando técnico de Cúper estará conformado por Santiago Cúper, Carlos Amadeo y el preparador físico Zacarias Gaggero. Con el experimentado estratega argentino, la U se alista para pelear por el Clausura y el tricampeonato.