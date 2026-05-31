Sporting Cristal emociona a hinchas y busca fichaje de dos seleccionados peruanos: "Interesa mucho"

Sporting Cristal está enfocado en revertir los malos resultados que ha sumado a inicios del Torneo Apertura 2026, donde quedó complicado en los últimos lugares de la tabla. Por ello, la directiva analiza posibles fichajes para el segundo tramo del año y se conoció que está interesada en incorporar a dos seleccionados peruanos. Te contamos los detalles.

Sporting Cristal busca fichar a dos seleccionados peruanos

Conscientes de la necesidad de pelear por el título del Torneo Clausura, los rimenses están decididos a reforzar su plantel. En ese sentido, se conoció por medio del periodista Michael Cornejo que Sporting Cristal quiere sumar a Claudio Torrejón y Beto Da Silva.

Según señaló el periodista deportivo, Torrejón tiene opciones de volver al club donde inició su carrera para el segundo campeonato de la Liga 1. En tanto, en el caso del atacante, la idea es que se sume para la siguiente temporada.

Beto Da Silva y Claudio Torrejón son pretendidos por Sporting Cristal

“Claudio Torrejón Tineo podría llegar a Sporting Cristal para el Torneo Clausura. La información que manejo de ‘Betoto’ es que lo volvieron a llamar para decirle que interesa mucho para el 2027”, señaló el citado comunicador.

De concretarse estas operaciones, la escuadra bajopontina sumará a dos destacados futbolistas de gran rendimiento. Ambos muestran gran nivel y regularidad en las filas de Deportivo Garcilaso y, precisamente, ocupan posiciones en las que los celestes adolecen.

Números de Beto Da Silva y Claudio Torrejón

Ambos jugadores son de lo más destacado del Rico Garci. El popular ‘Betoto’ es la máxima figura del club, con 6 goles y tres asistencias en 16 partidos. Por su parte, Claudio Torrejón ha disputado 12 partidos con el cuadro imperial, donde ha sumado 1.000 minutos. Si bien no ha conseguido marcar goles ni registrar asistencias, su labor defensiva es destacada.

Claudio Torrejón y Beto Da Silva jugaron con la selección peruana

Claudio Torrejón fue uno de los jugadores más prometedores al inicio de su carrera, motivo por el cual fue llamado a la selección peruana sub-20, con la que jugó un total de siete partidos. Mientras que Beto Da Silva ha pasado por todas las categorías de la Bicolor e incluso llegó a jugar de forma oficial en el equipo mayor.