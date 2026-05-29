Sporting Cristal vs Cienciano: fecha, hora y canal de la última fecha del Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Apertura 2026 ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Antes de este encuentro, los rimenses se encuentran comprometidos con el descenso, pues solamente le sacan tres puntos de ventaja sobre los últimos equipos de la tabla de posiciones.

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Además, llega a este cotejo tras haber conseguido su pase a los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Red Bull Bragantino de Brasil. Por otro lado, Cienciano también aseguró su presencia en esta fase y enfrentará al vigente campeón del certamen, Lanús de Argentina. En cuanto al torneo local, el equipo de Horacio Melgarejo viene de empatar 2-2 ante Sport Huancayo.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por la última fecha del Torneo Apertura 2026 está pactado para el domingo 31 de mayo en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura?

El duelo entre Sporting Cristal vs Cienciano por la fecha 17 del Torneo Apertura arrancará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura?

La transmisión del Sporting Cristal vs Cienciano por el cierre del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max en las señales de DirecTV, Best Cable, Movistar TV, entre otras operadoras.

Sporting Cristal vs Cienciano: últimos partidos entre ambos