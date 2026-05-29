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Sporting Cristal vs Cienciano: fecha, hora y canal de la última fecha del Torneo Apertura 2026

¿Sacarán un resultado positivo? Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Apertura ante Cienciano en el Cusco.

Gary Huaman
Sporting Cristal enfrentará a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega.
Sporting Cristal enfrentará a Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. | Foto: composición Líbero
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Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Apertura 2026 ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Antes de este encuentro, los rimenses se encuentran comprometidos con el descenso, pues solamente le sacan tres puntos de ventaja sobre los últimos equipos de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal está a solo 3 puntos de los últimos lugares de la Liga 1.

PUEDES VER: Sporting Cristal puede quedar comprometido con el descenso al final del Apertura si ocurre esto

Además, llega a este cotejo tras haber conseguido su pase a los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Red Bull Bragantino de Brasil. Por otro lado, Cienciano también aseguró su presencia en esta fase y enfrentará al vigente campeón del certamen, Lanús de Argentina. En cuanto al torneo local, el equipo de Horacio Melgarejo viene de empatar 2-2 ante Sport Huancayo.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura?

El partido entre Sporting Cristal vs Cienciano por la última fecha del Torneo Apertura 2026 está pactado para el domingo 31 de mayo en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura?

El duelo entre Sporting Cristal vs Cienciano por la fecha 17 del Torneo Apertura arrancará a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Apertura?

La transmisión del Sporting Cristal vs Cienciano por el cierre del Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max en las señales de DirecTV, Best Cable, Movistar TV, entre otras operadoras.

Sporting Cristal vs Cienciano: últimos partidos entre ambos

  • Sporting Cristal 2-1 Cienciano
  • Cienciano 1-1 Sporting Cristal
  • Sporting Cristal 5-1 Cienciano
  • Cienciano 2-1 Sporting Cristal
  • Cienciano 2-2 Sporting Cristal
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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