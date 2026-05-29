¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo y dónde ver partido por Liga 1?

Universitario medirá fuerzas ante Sport Huancayo en el Estadio Monumental U Marathon, por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo marcará el último partido oficial del primer semestre del año para la U, que también necesita sumar pensando en el puntaje acumulado.

¿Cuándo juega Universitario vs. Sport Huancayo?

Universitario se enfrenta a Sport Huancayo el sábado 30 de mayo.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sport Huancayo?

Repasa los horarios para ver el partido entre Universitario y Sport Huancayo según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)

España: 03:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs. Sport Huancayo?

El partido de Universitario vs. Sport Huancayo será transmitido en vivo por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV paga como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable y Win TV.

Además, si prefieres seguir las acciones online y vía streaming, podrás verlo a través de L1 MAX, DGO, Fanatiz, Movistar TV App y Zapping, previo pago de suscripción.

Universitario vs. Sport Huancayo: previa del partido

Universitario de Deportes recibe a Sport Huancayo en el Estadio Monumental por la última jornada de la Liga 1. El cuadro merengue, dirigido por Fabián Bustos, llega enfocado en cerrar esta etapa del torneo con un triunfo contundente ante su hinchada y busca recuperar sus mejores sensaciones futbolísticas tras el desgaste de la doble competencia.

Para este compromiso, el estratega crema mantendrá la columna vertebral del equipo en el mediocampo con Rodrigo Ureña, mientras que la producción ofensiva recaerá en la jerarquía de Edison Flores y la efectividad de Álex Valera, que espera volver al gol para la felicidad del hincha ‘merengue’.

Universitario apunta a cerrar el Apertura con una victoria.

Por su parte, Sport Huancayo, bajo la dirección técnica de Franco Navarro, llega a la capital con la urgencia de sumar puntos en una plaza complicada. El 'Rojo Matador' apostará por un bloque defensivo ordenado y transiciones rápidas lideradas por la experiencia de su mediocampista Marcos Lliuya para intentar dar la sorpresa de la fecha.