¿Martín Pérez Guedes deja Universitario? Revelan la situación que atraviesa: "Todo consumado"

En las últimas horas, el nombre de Martín Pérez Guedes ha sacudido al mundo de Universitario. Sucede que, tras la eliminación de la Copa Libertadores y a pocos días del duelo ante Sport Huancayo por el cierre del Torneo Apertura, se acaba de hacer viral una información que indica que el futbolista de 34 años habría renunciado al tricampeón del fútbol peruano.

Esto surgió a raíz de una publicación del programa de streaming 'De las gradas', que indicó que Martín Pérez Guedes aún no lo hace público, pero que habría decidido dejar Universitario para viajar a Argentina debido a unos asuntos familiares. Tras ello, el periodista Gustavo Peralta dio más detalles en el programa 'Hablemos de Max', donde señaló que el futbolista es el único indicado para hablar sobre su futuro y que lo hará después del duelo ante Sport Huancayo.

"Dijimos que no vamos a decir nada. Si hay una noticia, tiene que darla él. Que señalar qué decisión toma sobre su carrera. Es un tema personal, pero lo que sí puedo decir es que en la ‘U’ están muy atentos, muy atentos a lo que Martín Pérez Guedes pueda decidir y anunciar después del partido ante Huancayo. Porque en el mundo ‘U’, no hablo de hinchas, sino en la interna, saben que Martín Pérez Guedes, y que nosotros sabemos algo hace tiempo, está analizando hace tiempo una decisión sobre su carrera y que la puede tomar ya ahora, terminando el partido con Huancayo", empezó diciendo el comunicador.

Luego, Gustavo Peralta añadió: “Es un momento de esperar, ver qué decide, ver qué informa, qué señala el buen Martín Pérez Guedes, que ha hecho historia con Universitario. Un gran profesional, un gran ser humano y, lo que vaya a decidir, sé que le va a ir bien. No tiene nada que ver con irse a un segundo club”.

Sobre el final del programa y ante varios comentarios de los hinchas de Universitario, el periodista soltó la frase de que, a buen entendedor, pocas palabras, y que prácticamente todo está consumado, pero deberán esperar a que declare el propio mediocampista.

"Hay gente soltando información sobre Martín Pérez Guedes, pero nosotros hemos dicho lo que hemos podido decir y a buen entendedor, pocas palabras. ¿Sí o no, Rosa María? Finalmente, yo creo que está todo consumado, por decir de una forma, pero ya es cosa de que declare él", sentenció.