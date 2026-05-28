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ALERTA MÁXIMA tras el lanzamiento de las Cuentas Trump: de qué trata y quiénes podrán recibir 1,000 dólares iniciales en EE. UU.
Estados Unidos impulsa las Cuentas Trump, una nueva iniciativa que busca brindar apoyo financiero a algunos sectores de la población.
¡Atención! Este miércoles 28 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la implementación de las denominadas “Cuentas Trump”, una iniciativa destinada a que los padres de familia comiencen a invertir en el futuro financiero de sus hijos. Los beneficios acumulados en estas cuentas podrán ser retirados por los jóvenes al alcanzar la mayoría de edad, con ventajas fiscales en ese país. ¿Quiénes pueden acceder?
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Alerta tras el lanzamiento de las Cuentas Trump: en qué consisten y quiénes recibirán US$1.000 iniciales
Desde este miércoles, las aplicaciones móviles de la plataforma ya están disponibles para su descarga. Según lo expuesto por ‘El Cronista’ y otros medios, a partir del 4 de julio, fecha en la que la nación estadounidense celebra 250 años de independencia, las cuentas podrán recibir contribuciones de padres, familiares y otras personas elegibles, con límites anuales establecidos. Esta información fue confirmada en un reciente comunicado del Tesoro.
Lanzamiento de las Cuentas Trump: de qué trata y quiénes recibirán 1,000 dólares iniciales.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que activar una cuenta Trump para los hijos representa un avance significativo hacia la creación de una seguridad financiera sostenible a través de inversiones con beneficios fiscales.
Vale precisar que las Cuentas Trump permitirán a los menores, que serán los titulares, retirar el dinero al cumplir 18 años, con incentivos fiscales para el pago inicial de una vivienda, la educación o el inicio de un pequeño negocio. No obstante, se advirtió que, si los fondos se utilizan para otros propósitos, estarán sujetos a una tasa impositiva más elevada.
La Administración estadounidense ha presentado esta iniciativa económica como un “producto personalizado de marca blanca”, diseñado exclusivamente para el Departamento del Tesoro.
¿Quiénes recibirán el depósito?
Es importante saber que el depósito de US$1.000 será aportado por el actual Gobierno de EE. UU. en todas las cuentas de los niños nacidos después del 31 de diciembre del 2024 y antes del 1 de enero del 2029.
En tanto, Trump precisó, en un momento, que estas cuentas estarán relacionadas con las cotizaciones “de los mercados de valores” y describió esta propuesta estadounidense como una medida “pro-familia”.
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