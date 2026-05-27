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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Mississippi: autoridades IDENTIFICAN a las víctimas de preocupante TIROTEO en gasolinera

Las autoridades de Mississippi, en EE. UU., lograron identificar a las víctimas del tiroteo ocurrido en la gasolinera de Walmart. ¿Qué se sabe al respecto?

Melanni Miranda
Walmart: autoridades identifican a las víctimas de preocupante tiroteo en gasolinera.
Walmart: autoridades identifican a las víctimas de preocupante tiroteo en gasolinera. | Composición Libero / Melanni Miranda
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¡Lamentable situación! Recientemente, la policía de Gulfport, en Estados Unidos, lleva a cabo una investigación sobre un tiroteo ocurrido el martes 26 de mayo por la tarde en una gasolinera de la localidad, que dejó dos personas fallecidas y a otra herida.

Hasta el momento, las autoridades recopilan información para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon este incidente. ¿Se reveló la identidad de los afectados y qué tiene que ver Walmart?

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Walmart: autoridades identifican a las víctimas de preocupante tiroteo en gasolinera

WXXV y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre este caso. Según los reportes, los agentes respondieron a un llamado de emergencia en la gasolinera Walmart Neighborhood Market, ubicada en la autopista 49 Norte, a las 13.33 horas. El hecho ocurrió el 26 de mayo.

En el lugar, las autoridades de Gulfport encontraron a tres personas con múltiples heridas de bala, de las cuales dos fueron declaradas muertas en el sitio. Al respecto, el forense del condado de Harrison, Brian Switzer, identificó a las víctimas fatales como Ontario Randle, de 24 años, residente de Moss Point, y Shaquari Smith, de 29 años, originario de Gulfport. Mientras Smith presentaba múltiples heridas, Randle sufrió una sola.

Cabe precisar que la tercera víctima fue trasladada a un hospital local en estado crítico. No obstante, no han revelado más detalles sobre su estado de salud ni sobre sus familiares.

¿Qué más han revelado las autoridades sobre este tiroteo y la muerte de dos personas?

Pese a que el caso sigue en investigación, las autoridades ya confirmaron la detención de una persona vinculada con el suceso, y la pesquisa preliminar sugiere que los involucrados se conocían entre sí.

Hasta el momento, no se ha brindado información adicional sobre el caso. WXXV y la prensa internacional todavía buscan más actualizaciones conforme estas se conozcan y también esperan los detalles que comparta la policía.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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