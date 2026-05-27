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¿Decepcionado? Cúper dio fuertes comentarios sobre el físico de jugadores de la 'U': “Es una…”

El técnico argentino se mostró afectado tras la eliminación de la Copa Libertadores y no dudó en brindar su perspectiva sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Antonio Vidal
Héctor Cúper habló sobre la forma física que tiene los jugadores Universitario. Foto: composición Líbero/Inka Digital TV/Universitario
Héctor Cúper habló sobre la forma física que tiene los jugadores Universitario. Foto: composición Líbero/Inka Digital TV/Universitario
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Universitario de Deportes quedó fuera de toda competición luego de empatar ante Tolima por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Héctor Cúper necesitaban ganar para clasificar a los octavos de final, pero no lo consiguieron pese a jugar en el Estadio Monumental. En ese contexto, en conversación con los medios, Cúper habló fuerte y claro sobre sus dirigidos.

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Las primeras palabras del técnico argentino estuvieron relacionadas con el primer tiempo, pues consideró que su equipo lo hizo bien, aunque no tuvo la precisión necesaria para concretar las jugadas. Además, señaló que ha tenido poco tiempo de trabajo y manifestó que aún existen aspectos por mejorar.

Ha sido un tiempo bastante corto de trabajo. No creo mucho en la magia, más allá de que uno trabaja pensando que las cosas van a mejorar”, empezó diciendo.

A mí el primer tiempo no me desagradó. Tuvimos situaciones y fuimos mejores, pero nos faltó definición. Generamos cuatro ocasiones claras que no se concretaron. En algunas cosas veo que el equipo ha mejorado, hay cierto orden defensivo, pero nos falta de tres cuartos para adelante”, complementó el reconocido estratega.

Héctor Cúper dio fuertes comentarios sobre el estado físico de los jugadores de Universitario

Finalmente, Cúper habló sobre el estado físico de los jugadores y puso en observación que, en los últimos tramos del partido, les costaba mucho armar las jugadas.

Tenemos que mejorar el aspecto físico. En los últimos 20 minutos tuvimos inconvenientes, nos costaba mucho armar jugadas o incluso llegar al área. Hicimos un primer tiempo bastante bueno, nos faltó concretar las ocasiones que tuvimos. No es una excusa, pero sufrimos una sola situación clara y las más claras fueron nuestras. Igual, eso no sirve si no concretamos”.

Yo tengo responsabilidad. Más allá del poco tiempo, hoy soy el entrenador y no puedo ni quiero quitarme esa responsabilidad”, sentenció.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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