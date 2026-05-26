0
LO ÚLTIMO
Universitario empató 0-0 con Tolima y quedó eliminado
EN DIRECTO
Así quedó la tabla de Universitario en la Copa Libertadores

¿Indirecta? Alianza Lima y su curioso mensaje en medio de la eliminación de Universitario: "Humildad..."

Alianza Lima publicó un curioso mensaje minutos después de que se hizo oficial la eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Gary Huaman
Alianza Lima publicó un curioso mensaje en sus redes sociales.
Alianza Lima publicó un curioso mensaje en sus redes sociales. | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Universitario de Deportes empató 0-0 con Deportes Tolima y, tras la victoria de Nacional sobre Coquimbo Unido en Uruguay, los cremas quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa Libertadores y no pudieron acceder a los playoffs de la Sudamericana. En medio de esto, Alianza Lima publicó un curioso mensaje en sus redes sociales que sus hinchas entendieron como una indirecta.

Pedro Aquino jugará en histórico club tras salir de Alianza Lima

PUEDES VER: Pedro Aquino jugará en mítico club tras su salida de Alianza Lima: "Confirmado"

En su cuenta de Instagram, el cuadro blanquiazul colocó una imagen de la celebración por el título del Torneo Apertura que consiguieron el último fin de semana tras golear a Los Chankas en el Alejandro Villanueva, seguido del siguiente mensaje: “Humildad y Dios”, junto a un corazón azul y un emoji de manos rezando.

Publicación del cuadro blanquiazul.

Publicación del cuadro blanquiazul.

Como era de esperarse, los hinchas blanquiazules captaron esto como una referencia hacia Universitario de Deportes y publicaron los siguientes mensajes: “A enfocarnos en el Clausura”, “Jajajaja, entendí la referencia de este post”, “Lo que le falta a otros”, “El tiempo pone todo en su lugar”, “Se burlaron de 2 de mayo, pero el karma existe”, “Todo está en su lugar”, “Siempre con humildad, nunca sin soberbia”.

Tras este evento, Alianza Lima se deberá enfocar en su último partido del Torneo Apertura ante FC Cajamarca en el Héroes San Ramón el domingo 31 de mayo, mientras que Universitario recibirá a Sport Huancayo en el Monumental el sábado 30.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Héctor Cúper tomó firme decisión con jugadores de Universitario tras eliminación: "Se van"

  2. Prensa de Colombia dio rotundo calificativo al Monumental tras eliminación de Universitario: "Fue..."

  3. ¿Indirecta? Alianza Lima y su curioso mensaje en medio de la eliminación de Universitario: "Humildad..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano