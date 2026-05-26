¿Indirecta? Alianza Lima y su curioso mensaje en medio de la eliminación de Universitario: "Humildad..."

Universitario de Deportes empató 0-0 con Deportes Tolima y, tras la victoria de Nacional sobre Coquimbo Unido en Uruguay, los cremas quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa Libertadores y no pudieron acceder a los playoffs de la Sudamericana. En medio de esto, Alianza Lima publicó un curioso mensaje en sus redes sociales que sus hinchas entendieron como una indirecta.

En su cuenta de Instagram, el cuadro blanquiazul colocó una imagen de la celebración por el título del Torneo Apertura que consiguieron el último fin de semana tras golear a Los Chankas en el Alejandro Villanueva, seguido del siguiente mensaje: “Humildad y Dios”, junto a un corazón azul y un emoji de manos rezando.

Publicación del cuadro blanquiazul.

Como era de esperarse, los hinchas blanquiazules captaron esto como una referencia hacia Universitario de Deportes y publicaron los siguientes mensajes: “A enfocarnos en el Clausura”, “Jajajaja, entendí la referencia de este post”, “Lo que le falta a otros”, “El tiempo pone todo en su lugar”, “Se burlaron de 2 de mayo, pero el karma existe”, “Todo está en su lugar”, “Siempre con humildad, nunca sin soberbia”.

Tras este evento, Alianza Lima se deberá enfocar en su último partido del Torneo Apertura ante FC Cajamarca en el Héroes San Ramón el domingo 31 de mayo, mientras que Universitario recibirá a Sport Huancayo en el Monumental el sábado 30.