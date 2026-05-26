Prensa de Colombia dio rotundo calificativo al Monumental tras eliminación de Universitario: "Fue..."

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras empatar 0-0 ante Deportes Tolima en la última fecha, en el Estadio Monumental. Tras ello, la prensa colombiana no dejó pasar desapercibida la hazaña del club visitante y lanzó un fuerte calificativo al recinto de Ate.

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Prensa de Colombia rotundo con el Estadio Monumental tras eliminación de Universitario de la Copa Libertadores 2026

El medio colombiano llamado 'La Región Noticia' informó sobre la igualdad y clasificación de Tolima a octavos de final de la Libertadores tras empatar con Universitario en el Monumental de Lima.

Asimismo, el portal comentó sobre el recinto de Ate, que albergó a más de 60 mil hinchas para el partido entre el club peruano y el colombiano, y dejó un rotundo calificativo.

El medio 'La Región Noticia' informó sobre el partido entre Universitario ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026

Para 'La Región Noticia', Deportes Tolima jugó un partido ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, lleno de hinchas, lo que generó un ambiente muy tenso para los colombianos y favorable para el cuadro de Ate.

“El ambiente que encontró Tolima en Perú fue completamente hostil. Más de 60 mil aficionados acompañaron a Universitario en un partido que para el equipo peruano era considerado una auténtica final continental”, se puede leer en el diario colombiano.

El medio 'La Región Noticia' informó sobre el Estadio Monumental tras el Universitario vs Deportes Tolima

Deportes Tolima clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima igualó 0-0 frente a Universitario de Deportes y ese marcador le fue suficiente para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Monumental. Además, con este empate, el conjunto peruano quedó sin posibilidades de seguir en la competición.