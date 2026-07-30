Paolo Guerrero y su firme reacción a polémica arbitral que afectó a Alianza Lima: "Errores humanos..."

Paolo Guerrero rompió su silencio tras el empate entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, en medio de la polémica por las decisiones arbitrales, y aseguró que el elenco íntimo respalda el trabajo de los jueces, reconociendo que son personas que pueden equivocarse.

En sus declaraciones, manifestó que confían en que los árbitros están realizando su mejor trabajo, por lo que respaldarán las decisiones que tomen. Cabe señalar que esto se da en medio de la cuestionada falta contra Jairo Vélez dentro del área, la cual no fue cobrada.

Paolo Guerrero habló tras el empate ante Comerciantes Unidos.

"Vamos con la idea de todo el grupo, incluyendo a los directivos, de que ellos están haciendo un trabajo y confiamos en que puedan ejecutarlo de la mejor manera. Sabemos que a veces hay errores humanos, es normal, pero nosotros tenemos que apoyarlos para que puedan hacer un buen trabajo", fueron las primeras palabras del capitán íntimo, para el periodista Raúl Chávez.

Asimismo, Guerrero dejó en claro que la prioridad de Alianza Lima es concentrarse en su rendimiento dentro del campo y dejar de lado las decisiones arbitrales. "Como Alianza Lima apoyamos a los árbitros de la mejor manera y siempre vamos a tratar de ser los mejores jugadores dentro del campo. Después, ellos ya verán. Nosotros tenemos que respaldarlos para que puedan desempeñar bien su función", complementó.

Paolo Guerrero y su pedido para la hinchada de Alianza Lima

Por último, el experimentado delantero se refirió al duelo de este sábado ante Alianza Atlético y aseguró que será un partido exigente frente a un rival que merece el máximo respeto. "Es un gran equipo, va a ser un partido muy difícil. Tenemos que estar a la altura y no pensar en los errores arbitrales, que siempre van a estar. Lo importante es salir a ganar", sentenció.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Alianza Atlético?

Tras igualar ante Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a la acción este sábado uno de agosto, cuando reciba a Alianza Atlético desde las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.