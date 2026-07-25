¿Por qué Paolo Guerrero quedó descartado para el Alianza Lima vs C. Unidos? Esta es la verdad

Alianza Lima viajó a Cutervo para enfrentar este domingo 26 de julio a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Previo al viaje, el cuadro blanquiazul dio a conocer a los 20 convocados para este compromiso y un detalle llamó la atención de toda la hinchada: la ausencia de Paolo Guerrero, quien fue descartado para este duelo.

¿Por qué Paolo Guerrero no jugará ante Comerciantes Unidos?

La decisión de Pablo Guede de dejar fuera al 'Depredador' sorprendió a los hinchas de Alianza Lima e incluso generó rumores sobre una posible lesión. Sin embargo, el periodista deportivo José Varela aclaró que el delantero se encuentra en óptimas condiciones y explicó el verdadero motivo de su ausencia.

“¡OK! Paolo Guerrero está en perfectas condiciones siguiendo lo planificado por el cuerpo técnico. Al haber una serie de factores que se toman en cuenta para potenciar rendimientos, se prefirió que el capitán se quede trabajando en Lurín todos los días (sábado, domingo y lunes)”, publicó Varela en su cuenta de X.

Paolo Guerrero no viajó a Cutervo con Alianza Lima.

Es decir, la ausencia de Paolo Guerrero responde a una planificación física del comando técnico y no a una lesión, por lo que el delantero podría reaparecer en la siguiente jornada del Torneo Clausura.

¿Qué otros jugadores quedaron fuera de la lista?

Además de Guerrero, otras conocidas figuras de Alianza Lima como Kevin Quevedo y Luis Ramos también fueron descartados para el duelo de este domingo 26 de julio en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra. En el caso de Ramos, el delantero padece una pubalgia, motivo por el cual tampoco estuvo en la primera fecha ante Sport Huancayo. Por su parte, Quevedo, quien no atraviesa un buen momento en su regreso a Alianza, no fue considerado por decisión técnica.

Lista de convocados de Alianza Lima

Arqueros

Alejandro Duarte

Ángel de la Cruz

Defensas

Renzo Garcés

Mateo Antoni

Marco Huamán

Luis Advíncula

Gianfranco Chávez

Nicolás Díaz

Volantes

Alan Cantero

Gaspar Gentile

Eryc Castillo

Jesús Castillo

Jussepi García

Jairo Vélez

Cristian Neira

Esteban Pavez

Fernando Gaibor

Jean Pierre Archimbaud

Delanteros