Pablo Guede, DT de Alianza, suena fuerte para dirigir a campeón de la Libertadores: "Candidato"

Pablo Guede es uno de los mejores técnicos que se encuentran en el fútbol peruano debido a que logró salir campeón con Alianza Lima del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y asimismo consiguió romper una racha ganadora de su máximo rival, Universitario de Deportes. Ante ello, desde la prensa ecuatoriana han revelado que el argentino es una de las opciones fuertes para dejar el club blanquiazul y fichar por campeón de Copa Libertadores: estamos hablando de LDU de Quito.

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, es opción de fichaje de club campeón de la Copa Libertadores

Medios como Bolavip Ecuador y el Futbolero de Ecuador revelaron en sus portales web que Guede es una opción importante para ser el nuevo entrenador de Liga Deportiva Universitario de Quito tras la salida de Tiago Nunes. “Otro campeón argentino es candidato para dirigir LDU” y “Pablo Guede aparece como candidato para asumir la dirección técnica de Liga de Quito”, son los titulares de cada medio.

Medios como Bolavip y El Futbolero de Ecuador aseguran que Pablo Guede es candidato para dirigir LDU de Quito

Los medios deportivos ecuatorianos indican que, debido a su perfil ganador al haber salido campeón con Alianza en el Apertura y también en Chile con Colo Colo, son detalles que gustan en el campeón ecuatoriano y también de la Copa Libertadores.

“Pablo Guede es el siguiente en sumarse a la lista de candidatos para el puesto de DT, el entrenador argentino está en críticas de continuidad en Alianza Lima. El técnico ha sido campeón en su país, así como en Perú y Chile”, se puede leer en Bolavip Ecuador.

Pablo Guede suena fuerte para dejar Alianza Lima y dirigir LDU de Quito

“El estratega argentino, que actualmente dirige a Alianza Lima, aparece como una de las alternativas que estaría siendo analizada por el club universitario debido a su experiencia en el fútbol sudamericano y a los distintos proyectos que ha encabezado a lo largo de su carrera”, escriben en El Futbolero Ecuador.

¿Cómo le va Pablo Guede en Alianza Lima?

Pablo Guede llegó a Alianza Lima en enero de 2026 y desde entonces implementó su idea de juego logrando que en 17 partidos consigan salir campeones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A pesar de que estuvo cerca de salir del club blanquiazul para fichar por San Lorenzo, el argentino decidió quedarse. Por lo que actualmente ya disputó un encuentro del Clausura y consiguió una victoria que da esperanza al hincha blanquiazul en salir campeones nacionales a finde año.