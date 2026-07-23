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Campeonó con Alianza Lima y ahora está feliz por ser refuerzo de Universitario: "Y dale 'U'"

Supo ganar títulos con Alianza Lima y esta vez no oculta su felicidad tras fichar por Universitario, club del que se confesó hincha. Te contamos de quién se trata.

    Wilfredo Inostroza
    Fue campeón con Alianza Lima, pero ahora se rinde ante Universitario
    Fue campeón con Alianza Lima, pero ahora se rinde ante Universitario | Foto: Composición Líbero
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    En el fútbol peruano, son varios los jugadores que han defendido a Alianza Lima y Universitario. Ahora esto también se repite en la Liga Peruana de Vóley, como es el caso de Aixa Vigil, que la temporada 2026-2027 jugará en la 'U' y anteriormente supo ser clave para la obtención de los títulos nacionales del elenco blanquiazul.

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    En diálogo con el periodista Alfredo Ccasa para TV Perú Deportes, la talentosa punta receptora no ocultó su emoción de defender la divisa 'crema' y aseguró comparte esa felicidad con su familia, que en su totalidad también son hinchas de dicho equipo.

    "Feliz por eso, es un sueño. Toda mi familia es hincha de la 'U' y que se me haya dado es importante para mí y para mi familia. Feliz por este nuevo reto", dijo Vigil, que la campaña anterior defendió la camiseta de la Universidad San Martín, club con el que tuvo problemas para salir. Sobre este problema

    "No quiero entrar en detalles, ya habrá un momento donde yo podré salir y defenderme, porque me han atacado y no he dicho nada", agregó la también voleibolista de la selección peruana, que no ha sido considerada en la Copa Sudamericana que se viene desarrollando en nuestro país.

    "Que así como están felices y emocionados por mí, yo también lo estoy. Creo que es diferente ser hincha del equipo donde juegas. He jugado en varios equipos, afuera y aquí. Súper emocionada y entusiasmada por este reto nuevo", culminó Vigil, que se animó a cerrar la entrevista con un sonoro "Y dale 'U'".

    Video: TV Perú Deportes.

    Aixa Vigil y su paso por Alianza Lima

    Aixa Vigil jugó entre 2020 y 2024 con camiseta de Alianza Lima y ganó dos títulos de la Liga Peruana de Vóley: temporadas 2023-24 y 2024-25. Tras obtener el ‘Bi’, decidió marcharse a la Universidad de San Martín, donde obtuvo el subcampeonato.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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